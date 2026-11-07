En el marco de las actividades por el 145.º aniversario de Rafaela, el Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, inauguró la muestra "Rafaela: una ciudad hecha de historias. Los protagonistas, los lugares y los relatos que dieron forma a nuestra identidad", en las instalaciones del Museo Histórico.
"Rafaela: una ciudad hecha de historias", la nueva muestra del Museo Histórico
La exposición propone un recorrido por los orígenes y el desarrollo de la ciudad, a partir de los protagonistas, las actividades productivas, los espacios y las tradiciones que construyeron su identidad. Puede visitarse con entrada libre y gratuita.
La apertura se realizó el viernes 23 de octubre, a las 19, y contó con la participación de más de 90 personas. La propuesta fue ideada y desarrollada íntegramente por el equipo del Museo Histórico, con el objetivo de recuperar y poner en valor los procesos, las experiencias y los protagonistas que marcaron la evolución de la ciudad.
A través de un recorrido narrativo y patrimonial, la exposición invita a conocer los orígenes de la colonia y los principales motores de su crecimiento, desde la actividad agrícola y la llegada de las primeras familias de inmigrantes hasta la consolidación de una economía diversificada.
De la agricultura a la industria: los motores del crecimiento
Uno de los ejes de la muestra está dedicado al desarrollo productivo de Rafaela.
El recorrido recupera el esfuerzo de los primeros colonos que transformaron las tierras de la región y sentaron las bases de una actividad agropecuaria que, con el tiempo, dio lugar a la consolidación de una importante cuenca lechera.
También se destaca el crecimiento industrial, inicialmente vinculado a las necesidades del sector agropecuario y posteriormente diversificado con el desarrollo de las actividades metalúrgica y autopartista.
En este proceso, la exposición reconoce el aporte de generaciones de trabajadores y empresarios que contribuyeron a configurar el perfil productivo de la ciudad.
El comercio y el ferrocarril en la historia local
Otro de los capítulos recupera la evolución de la actividad comercial y su influencia en la organización urbana. Desde las antiguas pulperías y los almacenes de ramos generales, donde la palabra empeñada tenía un valor central, hasta la transformación que representó la llegada del ferrocarril.
La exposición también pone en perspectiva el papel de la emblemática Recova, como parte de un entramado comercial que acompañó el crecimiento de Rafaela y contribuyó a definir su identidad urbana.
Los espacios de encuentro que construyeron una comunidad
La dimensión social y cultural completa el recorrido, con referencias a los bares históricos, los clubes de barrio, los carnavales y otros espacios de encuentro que formaron parte de la vida cotidiana de distintas generaciones.
A través de estos relatos, la muestra recupera las tradiciones que llegaron con los inmigrantes y se fueron integrando a la identidad local, dando forma a una comunidad con características propias.
La exposición puede visitarse en el Museo Histórico de Rafaela, con entrada libre y gratuita. Los horarios son de martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, y los domingos, de 17 a 20.