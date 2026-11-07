Cómo será el operativo 2026

Pruebas Aprender: más de 51 mil alumnos de 3° grado serán evaluados en Santa Fe

La evaluación se tomará el 17 y 18 de noviembre en 1.504 escuelas de la provincia. Será de carácter censal y permitirá obtener una primera fotografía de los aprendizajes en Lengua y Matemática al finalizar el primer ciclo de la primaria. También se incorporará un cuestionario para las familias.