Más de 51 mil alumnos de 3° grado de la provincia de Santa Fe participarán de las pruebas Aprender 2026, que se tomarán el martes 17 y miércoles 18 de noviembre en todas las escuelas primarias del país, tanto públicas como privadas. El operativo será de carácter “censal” y alcanzará a 1.504 establecimientos santafesinos, con más de 3.000 secciones de tercero involucradas.
Pruebas Aprender: más de 51 mil alumnos de 3° grado serán evaluados en Santa Fe
La evaluación se tomará el 17 y 18 de noviembre en 1.504 escuelas de la provincia. Será de carácter censal y permitirá obtener una primera fotografía de los aprendizajes en Lengua y Matemática al finalizar el primer ciclo de la primaria. También se incorporará un cuestionario para las familias.
"Son 51.539 alumnos, para ser exactos", precisó Mariana Migliaro, subsecretaria de Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Santa Fe, al explicar cómo es la organización en la provincia de la evaluación nacional, que este año tendrá como particularidad que se realizará en dos jornadas consecutivas y medirá los conocimientos en Lengua y también -por primera vez en ese grado- en el área de Matemática, una disciplina en la que los estudiantes argentinos vienen en retroceso en distintas pruebas estandarizadas.
El dispositivo demandará en la provincia la participación de más de 4.500 personas en territorio santafesino, entre aplicadores, veedores -función que cumplen los directivos de las escuelas- y dos referentes de otra jurisdicción que llegarán para observar el desarrollo de la prueba. Los materiales ya comenzaron a distribuirse a través de las distintas cabeceras en las que se divide geográficamente la provincia para garantizar que lleguen a cada establecimiento.
A nivel nacional, participarán de la evaluación más de 20 mil escuelas y cerca de 700 mil alumnos, tanto de los sectores de gestión estatal y privada, como de ámbitos rurales y urbanos.
En dos jornadas
La evaluación se realizará durante dos jornadas consecutivas. El primer día estará dedicado a Lengua y el segundo a Matemática. Según explicó Migliaro a El Litoral, cada área requiere una jornada completa de trabajo, con dos momentos de evaluación de aproximadamente 40 minutos cada uno, separados por un recreo.
En Lengua, los estudiantes recibirán dos cuadernillos con actividades a partir de textos y preguntas de opción múltiple para que marquen la respuesta correcta. “Se buscará evaluar no solamente si pueden localizar información explícita, sino también si logran comprender aquello que no está dicho directamente, sino más implícito, y realizar inferencias a partir de la lectura. Entonces, tienen distintos grados de complejidad esas preguntas, para poder evaluar si el alumno entiende lo que está leyendo y qué nivel de abstracción puede hacer”, agregó la funcionaria.
En Matemática, en tanto, habrá ejercicios de cálculo, reconocimiento de figuras geométricas y resolución de situaciones problemáticas. “Se les va a pedir no solamente poder hacer una operación matemática -suma, resta, multiplicación, división-, sino poder entender el concepto de esa operación en el marco de una situación problemática determinada”, explicó la funcionaria.
En el sitio oficial también hay algunos “ítems liberados” en un simulador, no con las preguntas que se tomarán, sino con ejemplos prácticos, para que las escuelas y los chicos se familiaricen con la modalidad de evaluación.
Importancia de la participación
Desde el Ministerio de Educación provincial buscan incentivar la asistencia de los alumnos durante las dos jornadas, ya que la participación es una condición importante para que cada establecimiento pueda acceder luego a sus propios resultados.
“Las escuelas saben que requieren que la matrícula supere el 50% para luego tener una devolución del resultado. No es nominal, pero sí la institución como tal recibe un reporte propio. Sabe que si no tiene ese estándar mínimo de participación, después no puede hacer uso de esos resultados”, señaló Migliaro.
La funcionaria remarcó que la evaluación permitirá conocer qué aprendizajes alcanzaron los chicos al finalizar el primer ciclo de la primaria, tomando como referencia los contenidos mínimos acordados en el Consejo Federal de Educación. "Estamos finalizando el año, con lo cual evaluando a 3° grado es el primer ciclo de primaria cumplido. Entonces, la idea es conocer cuáles son los conocimientos adquiridos por esos alumnos para continuar su trayectoria escolar", planteó.
En ese sentido, sostuvo que los resultados deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla cada escuela y las características de la evaluación. “Es importante valorar eso, trabajar en función de los resultados”, afirmó.
Para Santa Fe, además, el operativo tendrá un valor particular como herramienta de seguimiento de las políticas educativas provinciales. "Va a poder permitir también un seguimiento con próximas ediciones de cuáles son los impactos que tienen, en este caso, por ejemplo, los planes de alfabetización en la provincia de Santa Fe, de Raíz, como continuidad y monitoreo de las políticas públicas que se implementan", explicó.
Cuestionario para las familias
Además, se aplicarán cuestionarios complementarios de contexto a estudiantes, docentes y equipos directivos para indagar sobre otros aspectos de la vida escolar, con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Otra de las particularidades del operativo de este año será la incorporación de un cuestionario que los alumnos llevarán a sus hogares el primer día para que lo completen sus familias de manera confidencial y lo devuelvan al día siguiente.
Las preguntas estarán orientadas a conocer la composición familiar, el entorno y las condiciones de contexto de los estudiantes como uso de tecnologías. Este tipo de información permite complementar los resultados académicos y aportar elementos para interpretar los desempeños.
Migliaro explicó que en otras evaluaciones ya se habían realizado encuestas de contexto, pero destacó que la modalidad de dos jornadas consecutivas facilita que esta vez el cuestionario pueda ser completado en el hogar y regresado a la escuela al día siguiente.
Nueva instancia
Si bien las pruebas Aprender ya evaluaban Matemática en otros grados, esta edición incorpora por primera vez la medición en 3° grado, junto con Lengua. Hasta ahora, una de las evaluaciones nacionales de referencia se realizaba en sexto grado.
"En este caso, en 3° grado, tener estas dos disciplinas, por eso son dos días, por eso es un operativo diferente”, aclaró la subsecretaria.
La funcionaria señaló que, al tratarse de una nueva instancia, los resultados no tendrán una edición anterior de 3° grado con la cual compararse. Sin embargo, constituirán un punto de partida para observar la evolución de los aprendizajes. "No va a tener algo contra qué compararlo en este caso, pero sí marca un hito a partir del cual, o una foto a partir de la cual, uno pueda analizar el proceso de aprendizaje posterior", concluyó.