La construcción registró en septiembre su mayor mejora mensual del año, pero el fuerte rebote no alcanzó para revertir la contracción del tercer trimestre.
La construcción tuvo su mayor mejora mensual del año, pero el trimestre cerró en baja
El repunte del sector no alcanzó para revertir el balance del trimestral, mientras las empresas proyectan un escenario de cautela para el cierre del año 2026.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC "muestra una suba de 5,1% respecto a igual mes de 2025" y un aumento acumulado del 1,3% entre enero y septiembre. En la medición desestacionalizada, el avance frente a agosto fue del 7,8%, luego de retroceder 3,8% en julio y recuperarse apenas 1% en agosto.
El INDEC consignó que la tendencia-ciclo "registra una variación positiva cercana al cero respecto al mes anterior". El salto de septiembre devolvió el nivel desestacionalizado prácticamente al de mayo, sin establecer todavía una trayectoria sostenida de crecimiento.
La recuperación alcanzó a siete de las trece categorías de materiales relevadas. El organismo informó subas interanuales del 22,4% en pinturas para construcción, 12,8% en hormigón elaborado, 5,2% en hierro redondo y aceros y 4,6% en cemento pórtland. Al mismo tiempo, "se observan bajas de 15,0% en mosaicos graníticos y calcáreos", 8,2% en artículos sanitarios de cerámica, 7,7% en yeso y 7,4% en pisos y revestimientos cerámicos, entre otros insumos.
En el acumulado de nueve meses, el cemento todavía pierde 2,9%, los pisos y revestimientos cerámicos 9,3%, el asfalto 8,9% y el yeso 11,6%. Las diferencias sugieren que la mejora no alcanza de la misma manera a todos los tipos y etapas de obra, aunque las estadísticas de materiales no permiten identificar por sí solas su destino.
Más empleo registrado, pero menos permisos de obra
El propio INDEC encontró señales dispares entre los indicadores complementarios, que llegan con un mes de rezago.
Los puestos de trabajo privados registrados en la construcción alcanzaron 382.669 en agosto, con un aumento interanual del 1,7% y una mejora acumulada del 0,8% entre enero y agosto.
En cambio, "la superficie a construir, autorizada por los permisos de edificación" otorgados en una nómina representativa de 246 municipios registró una caída interanual del 10,9% durante agosto, aunque conserva un crecimiento acumulado del 4,8%.
Los 1.292.308 metros cuadrados autorizados representaron una reducción frente a los 1.451.131 metros cuadrados de igual mes de 2025.
La evolución de los permisos constituye un indicador de posibles obras futuras, pero no garantiza su inicio inmediato. El retroceso de agosto se produjo después de una mejora interanual del 31,6% en junio y una caída del 0,7% en julio.
Las constructoras todavía no anticipan una reactivación
La encuesta a grandes constructoras presenta, según el organismo, "expectativas desfavorables con respecto al nivel de actividad esperado para el período octubre-diciembre de 2026".
Entre las empresas dedicadas principalmente a obras privadas, el 74% cree que la actividad no cambiará, el 15% espera una caída y solo el 11% una mejora. Para las contratistas de obra pública, el 62,4% anticipa estabilidad, el 23,5% retroceso y el 14,1% crecimiento.
Las firmas privadas que esperan una disminución mencionan como causas la "caída de la actividad económica" (28,7%), la "falta de créditos" (19%) y los costos de construcción (19%). Entre las vinculadas con la obra pública, aparecen la caída económica (28,1%) y los "atrasos en la cadena de pagos" (21,1%).
El informe también registra que las empresas privadas que esperan una mejora atribuyen esa posibilidad principalmente al crecimiento de la economía (36,3%) y a la estabilidad de los precios (25,8%). En la obra pública, las expectativas favorables están relacionadas con nuevos planes de obras (27,8%) y el reinicio de proyectos (22,2%).
La cautela alcanza al empleo: 79% de las firmas de obra privada no proyecta cambios en su dotación, 13% espera reducirla y 8% aumentarla. Entre las contratistas de obra pública, quienes anticipan menos trabajadores (23,8%) superan a quienes esperan incorporarlos (13,1%).