Actividad legislativa

Pirola destacó el trabajo conjunto para mejorar el ingreso y la sala de espera del SAMCo de Esperanza

La intervención contempla la ampliación de la sala de espera, una nueva disposición del sector de admisión y mejoras en las instalaciones. El senador provincial Rubén Pirola destacó el trabajo compartido con las autoridades del hospital y la cooperadora, y reafirmó la importancia de escuchar las prioridades que plantea cada comunidad.