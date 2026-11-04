Actividad legislativa

Pirola destacó la aprobación de nuevos proyectos para localidades de Las Colonias

En la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores se aprobaron iniciativas destinadas a mejorar el equipamiento y la infraestructura de seis localidades del departamento. También se autorizaron gastos de urgente ejecución para Cavour y Cululú.