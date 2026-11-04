#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Actividad legislativa

Pirola destacó la aprobación de nuevos proyectos para localidades de Las Colonias

En la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores se aprobaron iniciativas destinadas a mejorar el equipamiento y la infraestructura de seis localidades del departamento. También se autorizaron gastos de urgente ejecución para Cavour y Cululú.

“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El senador provincial Rubén Pirola informó sobre los resultados de la décima reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley 12.385, en la que se dio aprobación a nuevos proyectos presentados por gobiernos locales de Las Colonias.

Mirá tambiénMusiActiva: la iniciativa de Rubén Pirola que fortalece los vínculos y el protagonismo de los adultos mayores en Las Colonias

Las iniciativas contemplan la adquisición de equipamiento, maquinaria y vehículos, además de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y los servicios que prestan municipios y comunas.

Articulación con cada comunidad

Los proyectos aprobados corresponden a San Carlos Centro, para la adquisición de dos chasis de camión; Colonia San José, para la compra de una desmalezadora, un camión usado y moldes para cordón cuneta; Franck, para la incorporación de un camión con barredora aspiradora; y Matilde, para la adquisición de una motoniveladora y un camión usados.

Asimismo, se aprobaron obras de construcción y ampliación de dársenas de acceso al barrio Aires de Campo, en Pujato Norte, y trabajos de estabilizado granular en calles de Santa Clara de Buena Vista.

Mirá tambiénPirola acompañó a gobiernos locales de Las Colonias en gestiones para ampliar el acceso al gas natural

Durante la misma reunión también recibieron aprobación solicitudes de gastos de urgente ejecución correspondientes a las localidades de Cavour y Cululú.

El acompañamiento permanente a los gobiernos locales

Al referirse a estas decisiones, Pirola destacó la importancia de trabajar junto a las autoridades de cada comunidad para dar respuesta a sus prioridades.

Emergencia por El Niño: Pirola confirmó el apoyo del justicialismo al proyecto provincial“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.

“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.

En ese sentido, reafirmó su compromiso de continuar trabajando desde la Comisión de Seguimiento de la Ley de Obras Menores para fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y comunas del departamento.

Rubén Pirola ingresó este jueves 27 un proyecto de ley para que la provincia cree un observatorio y control de rutas nacionales.“Acompañar las prioridades de los gobiernos locales implica escuchar, gestionar y construir los acuerdos necesarios para que cada proyecto avance”, expresó el legislador.

Pirola subrayó además el valor del trabajo conjunto y de los acuerdos que permiten transformar las necesidades planteadas por cada localidad en proyectos concretos, respetando las prioridades establecidas por sus propias autoridades.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rubén Pirola
Senado de Santa Fe
Las Colonias
Esperanza

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro