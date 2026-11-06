El gobernador Maximiliano Pullaro designó a Aldo Mario Alurralde como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 2393/2026, fechado el viernes 6 de noviembre, y tendrá vigencia a partir del 1 de diciembre de 2026.
Pullaro designó a Aldo Alurralde como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe
El nombramiento regirá desde el 1 de diciembre, el mismo día en que se hará efectiva la renuncia de Rafael Gutiérrez. La Asamblea Legislativa había prestado acuerdo en febrero.
Ese mismo día se hará efectiva la renuncia de Rafael Francisco Gutiérrez a sus cargos de ministro y presidente del máximo tribunal provincial. El Ejecutivo había aceptado su dimisión mediante el Decreto 2284, del 28 de octubre.
La designación de Alurralde completa el trámite iniciado con el envío de su pliego a la Legislatura. El 26 de febrero, la Asamblea Legislativa prestó acuerdo a su nombramiento mediante la Resolución 1306, tras la propuesta elevada por el Ejecutivo en el Mensaje 1/2026.
El decreto lleva las firmas digitales del gobernador Pullaro y de los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Fabián Bastía, de Gobierno e Innovación Pública.