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Pullaro designó a Aldo Alurralde como ministro de la Corte Suprema de Santa Fe

El nombramiento regirá desde el 1 de diciembre, el mismo día en que se hará efectiva la renuncia de Rafael Gutiérrez. La Asamblea Legislativa había prestado acuerdo en febrero.

Este viernes se publicó el decreto de designación. Foto: Guillermo Di SalvatoreEste viernes se publicó el decreto de designación. Foto: Guillermo Di Salvatore
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El gobernador Maximiliano Pullaro designó a Aldo Mario Alurralde como ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 2393/2026, fechado el viernes 6 de noviembre, y tendrá vigencia a partir del 1 de diciembre de 2026.

Ese mismo día se hará efectiva la renuncia de Rafael Francisco Gutiérrez a sus cargos de ministro y presidente del máximo tribunal provincial. El Ejecutivo había aceptado su dimisión mediante el Decreto 2284, del 28 de octubre.

Mirá tambiénGutiérrez y Falistocco presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia desde el 30 de noviembre

La designación de Alurralde completa el trámite iniciado con el envío de su pliego a la Legislatura. El 26 de febrero, la Asamblea Legislativa prestó acuerdo a su nombramiento mediante la Resolución 1306, tras la propuesta elevada por el Ejecutivo en el Mensaje 1/2026.

El decreto lleva las firmas digitales del gobernador Pullaro y de los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Fabián Bastía, de Gobierno e Innovación Pública.

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