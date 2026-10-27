Durante el último acuerdo semanal

Gutiérrez y Falistocco presentaron sus renuncias a la Corte Suprema de Justicia desde el 30 de noviembre

Los ministros decanos anunciaron la decisión a sus pares. Sus reemplazantes ya tienen acuerdo legislativo pero aún no el decreto de designación. En el próximo mes se deberá elegir el presidente para el ejercicio 2027 y participarán de la decisión los dos renunciantes.