El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, recibió formalmente la semana pasada, la notificación de que reúne todos los requisitos para acogerse a los beneficios de la jubilación. La información fue remitida por el organismo previsional de la provincia ante quien el magistrado había iniciado el trámite. Y según pudo confirmar El Litoral, fue enviada también por los canales oficiales al máximo tribunal de justicia.
Todo listo para la jubilación de Falistocco; lo notificó la Caja
El organismo previsional le confirmó que tiene edad y años de aporte cumplimentados. Para que el beneficio le sea otorgado sólo resta el cese, que operará cuando renuncie. Expectativa por la reunión de Acuerdo de este martes. También Gutiérrez tiene el trámite terminado; lo había iniciado en 2011.
El envío de la misiva reconoce que Falistocco reúne tanto los requisitos de edad como de aportes necesarios para poder jubilarse; el único que le resta cumplir es el cese, que operará cuando el interesado deje sus funciones. En este caso, será cuando el ministro presente formalmente su renuncia como integrante de la Corte.
En declaraciones a la prensa, había adelantado que "en noviembre" dejaría su cargo, por lo que se espera que la presentación con el texto de su renuncia sea inminente. Como informara oportunamente este diario, replicaría la metodología de sus pares renunciantes. Esto es, participar de la que sería su última reunión de Acuerdo, comunicar su dimisión de manera verbal, y canalizarla por escrito a través del presidente de la Corte para que éste la comunique al Poder Ejecutivo.
¿Y Gutiérrez?
Rafael Gutiérrez es el otro ministro sobre el que se aguardan novedades en las próximas horas. Al igual que Falistocco, recibió ya desde hace tiempo la notificación de la Caja de Jubilaciones respecto del cumplimiento tanto de la edad como de los años de aportes para acogerse a los beneficios de la jubilación. También en su caso, el haber le será otorgado cuando materialice su retiro. El actual presidente de la Corte había iniciado el expediente de jubilación en el año 2011.
A diferencia de Faslitocco, Gutiérrez evitó en toda instancia pública ponerle fecha a su renuncia. Se esforzó en cuanta ocasión fue posible por eludir la precisión y hasta se permitió especular y hacer dudar sobre su retiro efectivo, toda vez que expresaba que se iría de la Corte cuando "quisiera".
Sin embargo, en encuentros reservados con referentes del oficialismo y hasta con el propio gobernador, deslizó que noviembre sería también el mes de su renuncia y el 30, su último día en la Corte. Sobre esa base, las próximas reuniones de Acuerdo serán cruciales para consumar el hecho. La de este martes, incluso, no se descarta que pueda deparar novedades.
Renovación
Si las dimisiones se producen tal como fueron anunciadas (en público y en privado, según el caso), el gobierno de Maximiliano Pullaro verá cristalizada la aspiración de llegar a diciembre con toda la Corte renovada. Porque acto seguido a la presentación y aceptación de las renuncias, el Poder Ejecutivo activará el mecanismo para que de inmediato se produzcan las asunciones correspondientes.
Los reemplazantes de Gutiérrez y Falistocco ya fueron votados, en un hecho político que desató controversias puesto que se convalidaron cuando las vacantes no estaban aún generadas de manera efectiva. Los cargos – cuando queden vacantes- serán cubiertos por Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini.
La aspiración de renovar la Corte fue puesta de manifiesto por Pullaro desde el inicio mismo de su gestión. En el devenir, promovió una reforma judicial que sumó un séptimo integrante. Entabló con el tribunal una relación que implicó picos de tensión y negociaciones para lograr que la salida de los ministros de más de 75 años fuese "amigable".
Los dos primeros en retirarse fueron María Angélica Gastaldi y Mario Netri, reemplazados por Jorge Baclini y Margarita Zabalza. En la misma fase se incorporó Rubén Weder, que debutó como "el primer séptimo integrante". El tercero en retirarse fue Eduardo Spuler; en su lugar asumió Diego Maciel.
Al momento de consumarse la renuncia de Falistocco y Gutiérrez, el único ministro que permanecerá de la anterior conformación será Daniel Erbetta.