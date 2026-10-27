Proceso de renovación

Todo listo para la jubilación de Falistocco; lo notificó la Caja

El organismo previsional le confirmó que tiene edad y años de aporte cumplimentados. Para que el beneficio le sea otorgado sólo resta el cese, que operará cuando renuncie. Expectativa por la reunión de Acuerdo de este martes. También Gutiérrez tiene el trámite terminado; lo había iniciado en 2011.