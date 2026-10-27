Sobre el mediodía de este martes se confirmó las renuncias de Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez como ministros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. De esta forma, se dará la renovación del máximo tribunal provincial.
Lo anunciaron este martes
Falistocco y Gutiérrez renuncian a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde el 30 de noviembre
En el lugar de los cortesanos que se retiran ingresarán asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde. El máximo tribunal quedará renovado desde diciembre.
La Corte Suprema inauguró hace poco el edificio anexo de los Tribunales.
Roberto Falistocco. Foto: Guillermo Di Salvatore
Según anticiparon los propios magistrados, la salida será a partir del 30 de noviembre próximo. En el lugar de los cortesanos que se retiran ingresarán asumirán Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde. Así las cosas se cumplirán las expectativas del gobierno de Maximiliano Pullaro de tener una Corte renovada hacia fin de año.
Rafael Gutiérrez.
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