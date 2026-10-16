Promediando octubre, se inicia una especie de cuenta regresiva para los dos ministros de la Corte Suprema de Santa Fe que restan presentar sus renuncias: Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez. Ambos exceden el límite de edad que establece la nueva Constitución (75 años). Y aunque por el impacto de la retroactividad es discutible la aplicación del tope a estos casos, el gobierno provincial apeló a una especie de "obligación moral" para negociar la salida de ambos del máximo tribunal.
Llegar a diciembre con toda la Corte de Santa Fe renovada, la aspiración de la Casa Gris
Roberto Falistocco hará efectiva su renuncia hacia fines de noviembre. Tras contactos con el Poder Ejecutivo, también se aguarda la misiva de Rafael Gutiérrez. El gobierno aspira a la asunción inmediata de los reemplazantes ya votados por la Legislatura.
Sus reemplazantes, de hecho, ya están hasta votados por la Legislatura. La aprobación de los pliegos de Aldo Alurralde y Jorgelina Genghini generó, incluso, el reproche reiterado de Gutiérrez porque fueron convalidados sin que estuviesen generadas las vacantes correspondientes. Lo consideró una desprolijidad y cuestionó el apresuramiento del gobierno.
Movimientos
A la fecha, ninguno de los dos ha presentado de manera formal el texto de su renuncia, pero noviembre aparece como mes clave para ambos. Falistocco festeja su cumpleaños el 10 y tres días después, sus 35 años de permanencia en la Corte. De allí, su decisión de hacer efectiva la misiva "entre el 20 y 25" del mes próximo. Es probable que replique el mecanismo que ya han utilizado sus pares antes del retiro; la comunicación al resto de los integrantes del tribunal en una última reunión de Acuerdo, la presentación escrita de la renuncia ante el presidente de la Corte, y la comunicación a través suyo de la decisión al Poder Ejecutivo.
Gutiérrez, por su parte, habría conversado en los últimos días – según pudo saber El Litoral- con el gobernador Maximiliano Pullaro sobre el tema; y si bien no se terminará de develar hasta último momento la fecha exacta de su salida, no habría que descartar que se produzca en el transcurso del mismo mes de noviembre. Por las potenciales aspiraciones político/electorales del magistrado, los tiempos no podrían extenderse más allá de diciembre.
De ser así, el gobierno aspirará a una rápida asunción de los reemplazantes. La pretensión de máxima es llegar a diciembre con toda la Corte renovada; en el peor de los casos, cerrar el año con la nueva composición.
Oxígeno
Hace una semana, en conferencia de prensa y consultada sobre la situación de Rafael Gutiérrez, la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, refrendó la "necesidad de renovación" de la Corte.
"Lo dijimos en otras oportunidades; entendemos que es necesaria, pero también Constitucional la renovación del Poder Judicial en todos los aspectos. Y para poder consolidarla – acotaba-, auguramos que Rafael Gutiérrez pueda decidir bajo ese marco".
El "marco" al que aludía la funcionaria era el de una salida amigable, consensuada. De no ser ésa la vía, el Poder Ejecutivo había hecho trascender la posibilidad de hacerlo cesar en el cargo antes de fin de año por un decreto del gobernador.
"La renovación – insistió Coudannes- tiene que ver con un bienestar de la ciudadanía y no solamente de una corporación, ya que representa a todos los santafesinos, como el resto de los integrantes de los otros Poderes". La expresión fue en alusión a una declaración de Gutiérrez en la que, precisamente, sostenía que se debía al Poder Judicial.
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