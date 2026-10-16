Expectativa

Llegar a diciembre con toda la Corte de Santa Fe renovada, la aspiración de la Casa Gris

Roberto Falistocco hará efectiva su renuncia hacia fines de noviembre. Tras contactos con el Poder Ejecutivo, también se aguarda la misiva de Rafael Gutiérrez. El gobierno aspira a la asunción inmediata de los reemplazantes ya votados por la Legislatura.