Vera se prepara para recibir a jóvenes deportistas de distintos puntos de la provincia con la realización del Regional de Atletismo de la Copa Santa Fe, previsto para el próximo 21 de noviembre en las instalaciones del Polideportivo Municipal.
Vera recibirá a atletas de toda la región para una nueva fecha de la Copa Santa Fe
El próximo 21 de noviembre, el Polideportivo Municipal será sede del Regional de Atletismo, una competencia que reunirá a deportistas de las categorías U12, U14, U16 y Miniatletismo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de noviembre, con modalidades diferenciadas para atletas federados y no federados.
La jornada reunirá a atletas de las categorías U12, U14, U16 y Miniatletismo, en una propuesta destinada a promover la práctica deportiva, generar espacios de competencia y favorecer el desarrollo del atletismo entre niños y adolescentes.
El encuentro permitirá, además, reunir a representantes de diferentes localidades y clubes de la región, propiciando el intercambio de experiencias y la integración a través del deporte.
Competencia para distintas categorías
El Regional incluirá pruebas destinadas a las categorías formativas, desde Miniatletismo hasta U16, con el objetivo de ofrecer un espacio de participación para deportistas que transitan distintas etapas de su desarrollo atlético.
La convocatoria forma parte del calendario de la Copa Santa Fe, una iniciativa que busca fortalecer las competencias deportivas en el territorio provincial y ampliar las oportunidades de participación para atletas de diferentes localidades.
La elección de Vera como sede permitirá concentrar en el norte santafesino una jornada deportiva de alcance regional, con el Polideportivo Municipal como escenario de las actividades.
Cómo realizar las inscripciones
Los atletas federados deberán completar su inscripción mediante el sistema de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), con plazo hasta el 19 de noviembre.
En tanto, los deportistas no federados podrán registrarse enviando sus datos al correo electrónico [email protected], también dentro del período establecido.
Una jornada para impulsar el atletismo regional
La realización de esta competencia representa una oportunidad para visibilizar el trabajo que desarrollan las instituciones y los espacios de formación deportiva en el norte de la provincia.
A través de la participación de niños y jóvenes de distintas localidades, el Regional apunta a fortalecer el atletismo desde sus categorías iniciales, incentivar la continuidad en la práctica deportiva y generar nuevas experiencias competitivas.
La Municipalidad de Vera acompaña la organización de esta fecha, que tendrá al Polideportivo Municipal como punto de encuentro para los atletas y sus delegaciones el próximo 21 de noviembre.