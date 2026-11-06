Jornada deportiva

Vera recibirá a atletas de toda la región para una nueva fecha de la Copa Santa Fe

El próximo 21 de noviembre, el Polideportivo Municipal será sede del Regional de Atletismo, una competencia que reunirá a deportistas de las categorías U12, U14, U16 y Miniatletismo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 19 de noviembre, con modalidades diferenciadas para atletas federados y no federados.