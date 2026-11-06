Vandalismo

Piedras, gomeras y parabrisas rotos: diez vehículos fueron atacados en Circunvalación Oeste

Automovilistas y camioneros que circulaban hacia el norte por la avenida Circunvalación de Santa Fe fueron sorprendidos por un ataque desde los pastizales. Dos personas, posiblemente menores de edad, habrían utilizado gomeras para arrojar piedras contra los vehículos. El episodio ocurrió entre Azcuénaga y Beruti y dejó importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.