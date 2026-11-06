La tarde del jueves terminó con una escena de preocupación y daños materiales sobre la avenida Circunvalación de Santa Fe. Automovilistas y camioneros que circulaban hacia el norte, entre Azcuénaga y Beruti, fueron sorprendidos por un ataque con piedras que dejó una decena de vehículos con sus cristales dañados.
Piedras, gomeras y parabrisas rotos: diez vehículos fueron atacados en Circunvalación Oeste
Automovilistas y camioneros que circulaban hacia el norte por la avenida Circunvalación de Santa Fe fueron sorprendidos por un ataque desde los pastizales. Dos personas, posiblemente menores de edad, habrían utilizado gomeras para arrojar piedras contra los vehículos. El episodio ocurrió entre Azcuénaga y Beruti y dejó importantes daños materiales, aunque no hubo personas heridas.
El episodio ocurrió cerca de las 18.35. Según los testimonios recogidos por la policía, dos hombres, posiblemente menores de edad, habrían permanecido ocultos entre los pastizales y desde allí lanzaban proyectiles con gomeras contra quienes transitaban por la zona.
La intervención de los efectivos permitió asistir a los damnificados y desplegar una búsqueda en los alrededores. Sin embargo, los sospechosos no fueron encontrados.
Una emboscada desde los pastizales
El primer indicio de lo que había ocurrido fue la presencia de varios vehículos detenidos sobre la calzada. Personal del Cuerpo Guardia de Infantería, que patrullaba el sector en el marco de un operativo de prevención, advirtió la situación y se acercó para conocer los motivos.
Los conductores contaron entonces que habían sido atacados mientras avanzaban por Circunvalación. De acuerdo con sus relatos, los agresores se encontraban en una franja de vegetación situada junto a la avenida y utilizaban gomeras para arrojar piedras.
La modalidad habría tomado por sorpresa a quienes atravesaban ese tramo. Entre los afectados había automovilistas particulares, camionetas y transportistas que recorrían la vía.
El saldo fue una importante cantidad de daños en los vehículos. Algunos parabrisas quedaron completamente destrozados, mientras que otros presentaron roturas en distintos sectores. También se reportó la destrucción de una ventanilla del lado del acompañante de uno de los camiones.
Sin detenidos
La situación motivó un pedido de apoyo a la Central de Emergencias 911. Poco después llegaron otros móviles policiales y personal de la Guardia Provincial, que se sumaron a las tareas de búsqueda.
Los agentes recorrieron a pie los pastizales y los zanjones cercanos, con la intención de localizar a quienes habían protagonizado el ataque. La inspección, sin embargo, terminó sin resultados positivos.
De acuerdo con las actuaciones, ninguno de los conductores manifestó haber sufrido lesiones. Los damnificados tampoco expresaron su voluntad de radicar una denuncia en ese momento.
El procedimiento fue remitido a la Subcomisaría 12, correspondiente a la jurisdicción e informado al fiscal en turno. Por el hecho no se registraron secuestros y los autores permanecían sin identificar.