Un enfrentamiento entre dos adolescentes terminó con una agresión física dentro de la Escuela Técnica General Manuel Savio, ubicada en Calingasta, San Juan. La madre de una de las alumnas ingresó sin autorización al establecimiento y golpeó a la otra menor involucrada en la discusión.
San Juan: una madre entró a una escuela y golpeó a una adolescente tras una pelea con su hija
El episodio ocurrió en un establecimiento de Calingasta, durante una clase de Educación Física. La mujer atacó a la otra estudiante frente a docentes y alumnos, y el caso derivó en dos investigaciones judiciales.
El conflicto comenzó en el playón de la institución, mientras las estudiantes participaban de una clase de Educación Física.
La discusión subió rápidamente de tono y pasó de los insultos a un enfrentamiento más intenso. Ante esa situación, la profesora a cargo intervino y trasladó a las dos adolescentes hasta el sector de preceptoría para intentar controlar el conflicto.
Ingresó sin permiso y atacó a una alumna
El episodio continuó después de que la madre de una de las estudiantes se enterara de lo ocurrido. La mujer se presentó en la escuela e ingresó sin autorización al área administrativa.
Una vez dentro, atacó físicamente a la otra adolescente que había discutido con su hija. La agresión se produjo frente a docentes y alumnos que se encontraban en el establecimiento.
Los testigos dieron aviso a la Policía, que tomó intervención tras lo sucedido.
Denuncias cruzadas
Luego del incidente, las personas involucradas acudieron a la Comisaría 16.ª de Villa Calingasta, donde se realizaron denuncias cruzadas.
A partir de esas presentaciones, la Justicia dispuso la apertura de dos investigaciones. La primera quedó a cargo de la UFI Genérica, que inició un legajo por el delito de lesiones para establecer la responsabilidad de la mujer señalada por haber golpeado a la estudiante.
En paralelo, el Juzgado de Menores intervino para analizar las conductas de las dos adolescentes que participaron de la pelea inicial.
Las pericias
La alumna que recibió la agresión fue sometida a pericias médicas para establecer el tipo y la gravedad de las lesiones.
Con los resultados de esos estudios, las autoridades judiciales deberán definir cómo continúa el expediente y evaluar posibles medidas cautelares e imputaciones para las personas denunciadas.