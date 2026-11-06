Santa Fe

Un hombre agoniza en el hospital Cullen tras ser golpeado en la cabeza

Un hombre de 29 años sufrió un traumatismo de cráneo severo luego de recibir un golpe en la cabeza con un elemento contundente, aparentemente un caño o un palo. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 2153. La policía llegó tras un llamado al 911 y encontró a la víctima tendida en el suelo.