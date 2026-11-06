Un hombre de 29 años fue atacado a golpes en la cabeza durante un violento episodio ocurrido este viernes, alrededor de las 5, en una vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 2153, en la ciudad de Santa Fe. Por el hecho fue señalado un hombre de 32 años, quien sería la expareja de una mujer que se encontraba en el domicilio.
Un hombre agoniza en el hospital Cullen tras ser golpeado en la cabeza
Un hombre de 29 años sufrió un traumatismo de cráneo severo luego de recibir un golpe en la cabeza con un elemento contundente, aparentemente un caño o un palo. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda de calle Juan Díaz de Solís al 2153. La policía llegó tras un llamado al 911 y encontró a la víctima tendida en el suelo.
La víctima, identificada como Santiago More, recibió un fuerte impacto en la cabeza con un elemento contundente, aparentemente un caño o un palo. Cuando llegó la policía, el joven estaba tendido en el suelo, presentaba una hemorragia nasal, fuertes dolores y signos vitales débiles.
La gravedad de su estado motivó la intervención de una unidad sanitaria del servicio de emergencias 107. La médica que lo asistió diagnosticó un traumatismo de cráneo severo y dispuso su traslado urgente al hospital José María Cullen.
Conflicto personal
De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el episodio se desencadenó cuando un tal Lucas, de 32 años, se presentó en la vivienda donde se encontraba su expareja, una mujer, de 26 años, junto a Santiago More, quien sería su excuñado.
Por motivos que todavía no fueron establecidos, el recién llegado habría arremetido contra el joven y lo golpeó violentamente en la cabeza con un objeto contundente.
La mujer fue quien aportó los primeros detalles de lo sucedido ante los efectivos del Comando Radioeléctrico, que habían llegado al lugar tras recibir un aviso de la Central de Emergencias 911 por la presencia de un hombre que estaba provocando desorden.
Traslado de urgencia
Al ingresar al lugar, los uniformados encontraron a More tendido en el piso y en una condición preocupante. Tenía sangre en la nariz, manifestaba dolor en la cabeza y evidenciaba signos vitales débiles. Poco después, su estado se agravó y terminó desvaneciéndose.
Ante ese cuadro, los agentes solicitaron asistencia médica. La ambulancia del 107 llegó bajo la responsabilidad de la doctora en turno, quien constató la gravedad de las lesiones y ordenó el traslado inmediato al hospital Cullen.
El procedimiento quedó encuadrado inicialmente como una causa por Lesiones graves dolosas y fue informado al fiscal en turno del MPA. Las circunstancias de la agresión y la responsabilidad del hombre señalado como autor deberán ser establecidas en el marco de la investigación judicial.