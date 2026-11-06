La Justicia de La Pampa rechazó un nuevo planteo de Abigail Páez, condenada a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy, con el que buscaba acceder a salidas anticipadas del establecimiento penitenciario.
Rechazaron el pedido de la madrastra de Lucio Dupuy para acceder a salidas anticipadas
La Sala B del Tribunal de Impugnación Penal confirmó la decisión del juez de Ejecución Penal y sostuvo que la condenada no reúne los requisitos legales para obtener ese beneficio debido a los delitos cometidos.
La resolución fue adoptada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal y confirmó la decisión que había tomado previamente el juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki. Aunque el fallo se dictó el 26 de octubre, trascendió este jueves y significó otro revés para la defensa de la mujer.
Por qué rechazaron el pedido
La abogada de Páez, María Silvina Blanco Gómez, había solicitado una revisión del cómputo de la condena para determinar en qué momento su defendida podría estar en condiciones de solicitar la libertad condicional.
En su presentación, argumentó que impedirle acceder a salidas anticipadas afectaba sus derechos y limitaba sus posibilidades de reinserción social.
Sin embargo, los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi coincidieron con el criterio de primera instancia y sostuvieron que, debido a los delitos por los que fue condenada, Páez no reúne las condiciones legales para acceder a la libertad condicional.
De esta manera, el Tribunal de Impugnación Penal ratificó el rechazo al planteo y mantuvo vigente la resolución anterior.
El crimen de Lucio Dupuy
Lucio Dupuy tenía cinco años cuando fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Por el crimen fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y Abigail Páez, pareja de ella.
El 2 de febrero de 2023, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa declaró culpables a ambas mujeres. Espósito Valenti fue condenada por homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.
Por su parte, Páez fue encontrada responsable de homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.
Las condenas a prisión perpetua
El 17 de febrero de 2023, ambas recibieron la pena de prisión perpetua. Durante el juicio, Espósito Valenti había sido absuelta del delito de abuso sexual, por el que sí fue condenada Páez.
Meses después, en septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa modificó la sentencia de la madre de Lucio e incorporó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
Para tomar esa decisión, los jueces consideraron que Espósito Valenti también había participado en los abusos contra su hijo.
El nuevo fallo sobre el planteo de Abigail Páez mantiene, por el momento, el rechazo a los beneficios penitenciarios que había solicitado su defensa.