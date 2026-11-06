Condenada a perpetua

Rechazaron el pedido de la madrastra de Lucio Dupuy para acceder a salidas anticipadas

La Sala B del Tribunal de Impugnación Penal confirmó la decisión del juez de Ejecución Penal y sostuvo que la condenada no reúne los requisitos legales para obtener ese beneficio debido a los delitos cometidos.