Las tareas comenzaron este jueves sobre un tramo de la Ruta Provincial N° 2, entre San Justo y la zona de la República del Salado, donde se ejecutan trabajos para mejorar las condiciones de circulación en uno de los sectores más comprometidos ante episodios de lluvias intensas.
Comenzaron las obras de elevación de la Ruta Provincial 2
Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de 450 metros y contemplan la elevación de la calzada aproximadamente un metro, además de la colocación de nuevas alcantarillas. La intervención apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad en un sector afectado durante períodos de abundantes precipitaciones.
La intervención había sido planificada durante un encuentro realizado en agosto en la sede de la Sociedad Rural de San Justo, del que participaron el senador departamental Rodrigo Borla, el intendente Nicolás Cuesta, el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo, y representantes de la Asociación de Propietarios de Predios Rurales, entre otros referentes locales.
Elevación de la calzada y nuevas alcantarillas
El proyecto contempla la elevación de aproximadamente un metro de la traza en una extensión de 450 metros. Para concretar los trabajos se estima la utilización de unos 800 camiones de tierra.
Además, las tareas incluyen la colocación de nuevas alcantarillas, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el informe técnico elaborado por la Dirección Provincial de Hidráulica.
Al brindar detalles de la intervención, el senador Rodrigo Borla explicó que los trabajos buscan mejorar el comportamiento de ese sector de la ruta frente a las grandes precipitaciones, una situación que históricamente ha generado dificultades para la circulación.
Un corredor vial con nuevas perspectivas de pavimentación
En paralelo con el inicio de estas tareas, Borla señaló que el proyecto de pavimentación de la Ruta Provincial N° 2 será incorporado al Presupuesto Provincial 2027, que se encuentra en proceso de elaboración.
Se trata de una obra largamente solicitada para mejorar la conectividad entre San Justo, Villa Saralegui, Ñanducita y San Cristóbal, localidades vinculadas por este corredor vial.
La pavimentación permitiría mejorar la circulación y las condiciones de conexión entre las localidades, además de favorecer el traslado de la producción y el acceso a servicios en una región donde la transitabilidad depende, en buena medida, del estado de los caminos y de las condiciones climáticas.