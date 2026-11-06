En San Justo

Comenzaron las obras de elevación de la Ruta Provincial 2

Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de 450 metros y contemplan la elevación de la calzada aproximadamente un metro, además de la colocación de nuevas alcantarillas. La intervención apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad en un sector afectado durante períodos de abundantes precipitaciones.