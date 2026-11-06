En el norte santafesino

Vera, La Gallareta y El Toba participarán de un encuentro para planificar el ordenamiento territorial

La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, de 19 a 21, en la ex Estación de Trenes de Vera. La convocatoria se enmarca en el programa Planificar Santa Fe – Región Norte y busca identificar a los actores sociales e institucionales que pueden contribuir a la planificación y el desarrollo del territorio.