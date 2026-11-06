En el marco del programa Planificar Santa Fe – Región Norte, se realizará en la ciudad de Vera el encuentro denominado "Protagonistas", una instancia de participación destinada a avanzar en la planificación del ordenamiento territorial del noroeste santafesino.
Vera, La Gallareta y El Toba participarán de un encuentro para planificar el ordenamiento territorial
La actividad se realizará el viernes 13 de noviembre, de 19 a 21, en la ex Estación de Trenes de Vera. La convocatoria se enmarca en el programa Planificar Santa Fe – Región Norte y busca identificar a los actores sociales e institucionales que pueden contribuir a la planificación y el desarrollo del territorio.
La convocatoria está dirigida a representantes de Vera, La Gallareta y El Toba, con el propósito de identificar a las personas, instituciones, organizaciones y sectores que tienen presencia e incidencia en el territorio y que pueden aportar conocimientos, experiencias y propuestas al proceso de planificación regional.
El encuentro tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, de 19 a 21, en la ex Estación de Trenes de Vera, ubicada en Rivadavia 1650.
Identificar a los actores del territorio
La actividad tendrá como eje la construcción de un mapa de actores territoriales, una herramienta que permite reconocer a los distintos sectores sociales, productivos, institucionales y comunitarios que intervienen en la dinámica de una región.
Este relevamiento busca identificar quiénes son los protagonistas del territorio, qué actividades desarrollan y cuáles son sus aportes al proceso de ordenamiento territorial.
La información obtenida permitirá incorporar diferentes perspectivas y realidades locales en la elaboración de estrategias de planificación, considerando las características y necesidades de cada comunidad.
Una propuesta de planificación regional
El encuentro forma parte del Programa de Ordenamiento Territorial, que impulsa instancias de participación y relevamiento para contribuir a una visión integral del desarrollo del noroeste provincial.
La convocatoria conjunta de Vera, La Gallareta y El Toba apunta a reconocer las relaciones existentes entre las localidades y a generar un espacio de intercambio que permita abordar los desafíos y las oportunidades de la región desde una perspectiva territorial.
Articulación entre instituciones
La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de su Facultad Regional Reconquista, y la Municipalidad de Vera.
La actividad se desarrollará el viernes 13 de noviembre, de 19 a 21, en la ex Estación de Trenes, Rivadavia 1650, de la ciudad de Vera.