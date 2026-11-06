Sorpresa

Rescataron un mapache que apareció trepado a un árbol en Helvecia

La presencia de un ejemplar de fauna silvestre en plena zona urbana sorprendió a los vecinos de Helvecia, quienes dieron aviso a la Comisaría 1ª. El animal, una hembra, se encontraba sobre las ramas de un árbol en inmediaciones de bulevar Gales y Bernardino Rivadavia. Efectivos policiales y de Los Pumas coordinaron un operativo que permitió rescatarlo sin provocarle lesiones.