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Rescataron un mapache que apareció trepado a un árbol en Helvecia

La presencia de un ejemplar de fauna silvestre en plena zona urbana sorprendió a los vecinos de Helvecia, quienes dieron aviso a la Comisaría 1ª. El animal, una hembra, se encontraba sobre las ramas de un árbol en inmediaciones de bulevar Gales y Bernardino Rivadavia. Efectivos policiales y de Los Pumas coordinaron un operativo que permitió rescatarlo sin provocarle lesiones.

El ejemplar fue puesto a resguardo y será sometido a un control veterinario antes de su reinserción.El ejemplar fue puesto a resguardo y será sometido a un control veterinario antes de su reinserción.
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Un visitante inesperado alteró la tranquilidad de una mañana en Helvecia, departamento Garay. Un mapache apareció encaramado en las ramas de un árbol, en una zona urbana, y despertó la curiosidad y preocupación de los vecinos, que rápidamente dieron aviso a la policía de Santa Fe.

El episodio ocurrió en inmediaciones de bulevar Gales y Bernardino Rivadavia, en el sector norte de la ciudad. Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional VII acudieron al lugar y solicitaron la colaboración de personal de la Dirección General de Seguridad Rural, conocida como Los Pumas.

Recorrieron el lugar donde podría instalarse la Guardia Rural y luego realizaron una recorrida por un terreno cedido por la comuna de La Pelada a la provincia, para la construcción del destacamento definitivo.Agentes de la guardia rural Los Pumas colaboraron en el procedimiento.

El operativo conjunto permitió rescatar al animal sin provocarle lesiones. Se trataba de un ejemplar hembra que, según la primera evaluación, se encontraba en buen estado de salud y en condiciones de ser reintegrado a su entorno natural.

Un visitante inesperado

La presencia del pequeño mamífero llamó la atención de los habitantes de la zona. El animal había buscado refugio en la parte alta de un árbol, donde permanecía sobre una de sus ramas, en una escena poco habitual para el paisaje urbano de Helvecia.

Los primeros en intervenir fueron los policías de la Comisaría 1ª, quienes acudieron ante el aviso de los vecinos. Al advertir que se trataba de un ejemplar de fauna silvestre, los uniformados resolvieron convocar a personal especializado para concretar su captura de manera segura.

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Así se sumaron integrantes del Puesto Fijo Las Cañas de la Dirección General de Seguridad Rural. Entre ambas reparticiones organizaron un procedimiento destinado a recuperar al animal y evitar que sufriera algún daño durante las maniobras.

Control veterinario y posterior reinserción

Una vez localizado, el mapache fue rescatado y colocado en una jaula para garantizar su resguardo y traslado. Los efectivos comprobaron que se trataba de una hembra y que presentaba buenas condiciones generales de salud.

asalto helveciaEl hecho causó sorpresa entre los vecinos de Helvecia. Foto: archivo El Litoral

Las actuaciones continuaron de acuerdo con los protocolos de preservación de fauna silvestre, con la intervención veterinaria correspondiente antes de disponer su liberación. También se dio conocimiento al fiscal en turno.

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El objetivo es que el ejemplar pueda regresar a un ambiente adecuado para su especie, lejos de los riesgos que representa su permanencia en una zona poblada.

El procedimiento se desarrolló bajo las disposiciones de protección animal y la normativa citada en las actuaciones policiales, en un operativo que permitió resolver la situación sin consecuencias para el animal ni para los vecinos.

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