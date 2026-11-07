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Sábado con viento, probabilidad de lluvias y mejoras hacia la tarde en Santa Fe

La jornada estará marcada por ráfagas de hasta 50 km/h y algunas chances de precipitaciones durante la mañana. Hacia la tarde, mejorarán las condiciones y se espera un cielo sin lluvias.

Las condiciones del cielo mejorarán con el correr de las horas. Crédito: Manuel Fabatía.Las condiciones del cielo mejorarán con el correr de las horas. Crédito: Manuel Fabatía.
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Este sábado 7, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche, cuando no se esperan lluvias.

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En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, rotará al sudeste y mantendrá la misma intensidad. Hacia la noche, volverá a soplar del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas frescas a templadas, con algunas chances de precipitaciones durante las primeras horas y mejores condiciones hacia el cierre de la jornada, de acuerdo con el SMN.

Se esperan algunas precipitaciones, aunque luego el panorama será más estable.Se esperan algunas precipitaciones, aunque luego el panorama será más estable.

Pronóstico extendido

  • Para el domingo 8, se espera una mínima de 9° y una máxima de 23°. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.
  • El lunes 9 tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. El cielo se mantendrá con buenas condiciones y no se esperan lluvias.
  • Finalmente, el martes 10 se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 28°. La probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana y aumentará hacia la tarde y la noche.
CLIMA EXTENDIDO
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