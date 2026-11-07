Este sábado 7, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Sábado con viento, probabilidad de lluvias y mejoras hacia la tarde en Santa Fe
La jornada estará marcada por ráfagas de hasta 50 km/h y algunas chances de precipitaciones durante la mañana. Hacia la tarde, mejorarán las condiciones y se espera un cielo sin lluvias.
Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%. Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia la tarde y la noche, cuando no se esperan lluvias.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Por la tarde, rotará al sudeste y mantendrá la misma intensidad. Hacia la noche, volverá a soplar del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas frescas a templadas, con algunas chances de precipitaciones durante las primeras horas y mejores condiciones hacia el cierre de la jornada, de acuerdo con el SMN.
Pronóstico extendido
- Para el domingo 8, se espera una mínima de 9° y una máxima de 23°. No se prevén precipitaciones durante toda la jornada.
- El lunes 9 tendrá una mínima de 13° y una máxima de 27°. El cielo se mantendrá con buenas condiciones y no se esperan lluvias.
- Finalmente, el martes 10 se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 28°. La probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana y aumentará hacia la tarde y la noche.