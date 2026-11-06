El nuevo Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé también avanza de noche y, durante la última semana de octubre, el Gobierno Provincial realizó en horario nocturno el montaje de vigas en el estribo de Santo Tomé. De esta manera, el segundo puente en construcción más largo de Sudamérica ya completó sus 42 pilas y suma un 75 % de avance general.
El Gobierno Provincial finalizó el montaje de vigas del nuevo Puente Carretero en Santo Tomé
Para no interrumpir la circulación diaria entre ambas ciudades, la gestión del gobernador Pullaro realizó el colgado de vigas en el estribo santotomesino, con trabajos nocturnos. Con todas sus pilas terminadas, la obra entra de lleno en la superestructura del nuevo puente. Además, la Provincia asume la reparación preventiva del viejo Puente Carretero.
En este sentido, el ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, remarcó que “el gobernador Maximiliano Pullaro nos pidió que la obra no se detenga, y no se detiene. Trabajamos de noche para no interrumpir el tránsito en horas pico, y así el puente avanza vano por vano”.
“Completar la infraestructura es un hito importantísimo en el avance de este puente. Ahora nos centramos en las últimas vigas que tenemos que colgar y en los vanos a hormigonar. Esta es la obra emblema del gobernador Pullaro para la ciudad capital y Santo Tomé”, destacó Enrico.
Con el hormigonado de la pila 3 quedó terminada toda la estructura que va bajo el agua y lo que continúa es la parte que se ve desde la ruta: vigas, vanos y tablero.
Vano por vano
De los 43 vanos que tendrá el puente, 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. Además, ya se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas: piezas de hormigón postesado de 30,8 metros de largo, que se apoyan de a cinco en cada tramo.
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que “cerrada la infraestructura, ahora los esfuerzos están puestos en la superestructura”.
Además, el funcionario detalló la secuencia: “Una vez que hormigonamos un vano, la máquina lanzavigas avanza y coloca las vigas, armamos el tablero con las prelosas y hormigonamos; así hasta terminar”.
Con 1.324 metros de longitud, el nuevo viaducto se levanta al sur y en paralelo al puente actual. Tendrá dos carriles hacia Santa Fe, con bicisenda y senda peatonal, mientras que el Carretero existente quedará destinado al tránsito hacia Santo Tomé.
Accesos en las dos cabeceras
Con la crecida del Río Salado en el horizonte, la Provincia también prioriza la protección en Santo Tomé, cuyas labores en la cabecera ya llevan un 30 % de avance.
En Santa Fe, sobre la calzada norte se construyen veredas y las bases para las columnas de iluminación definitiva, y ya comenzó la colocación de luminarias. En la calzada sur se hormigona la zona de Cilsa, con el objetivo de habilitarla durante la primera semana de noviembre.
En Santo Tomé, calle Mitre está en la etapa de terminación de veredas y se prevé cerrarla en los primeros días de noviembre. Sobre 7 de Marzo, lado sur, ya está pavimentado el tramo entre Maciá y Falucho; entre Falucho y Candioti resta la dársena, y entre Candioti y Mitre la calzada principal está en su tramo final, con la dársena prevista para estos primeros días de noviembre.
En Candioti, los contrapisos están completos y la próxima semana avanza la colocación de losetas.
La obra es ejecutada por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformadas por las firmas Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA, con una inversión provincial que supera los 62.000 millones de pesos.
Santa Fe se hace cargo del viejo Carretero
Al mismo tiempo, por decisión del gobernador Pullaro, la Provincia asumirá la reparación preventiva del actual Puente Carretero, de jurisdicción nacional, a pedido de Vialidad Nacional. “Santa Fe se vuelve a hacer cargo de algo que le corresponde al Gobierno Nacional”, afirmó Seghezzo, y aclaró que “las reparaciones son preventivas y hay que hacerlas para que no ocurra lo que pasó en 2024”.
“No es urgente: estamos monitoreando la unión de los tableros y cómo avanzan estas irregularidades. Cuando el puente estuvo cortado por meses fue porque falló definitivamente; ahora vamos a repararlo y reforzarlo de manera preventiva”, precisó el funcionario.
Los refuerzos ya están fabricados. “Si el agua baja, las reparaciones las hacemos desde abajo, sobre el terraplén; si no baja y el puente exige el mantenimiento, lo vamos a hacer, con otros costos, colgados desde arriba”, detalló el administrador de Vialidad Provincial.
Con las dos intervenciones en marcha, la gestión del gobernador Pullaro apunta a que, cuando se inaugure el nuevo puente, el viejo esté totalmente reparado. Así, la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé contarán con dos puentes en condiciones, uno para cada sentido de circulación, en el principal enlace del área metropolitana.