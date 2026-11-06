De noche y sin cortes de tránsito en horas pico

El Gobierno Provincial finalizó el montaje de vigas del nuevo Puente Carretero en Santo Tomé

Para no interrumpir la circulación diaria entre ambas ciudades, la gestión del gobernador Pullaro realizó el colgado de vigas en el estribo santotomesino, con trabajos nocturnos. Con todas sus pilas terminadas, la obra entra de lleno en la superestructura del nuevo puente. Además, la Provincia asume la reparación preventiva del viejo Puente Carretero.