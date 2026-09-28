Trabajos en el vado del río Salado

Pullaro recorrió el nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, que ya tiene un avance del 74%

El gobernador supervisó, junto al ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico; el intendente Juan Pablo Poletti, y el senador Julio “Paco” Garibaldi. Allí opera una máquina lanzavigas traída especialmente de China, necesaria para montar la estructura en un sector donde no pueden utilizarse grúas convencionales por la presencia de agua. La obra estaría terminada durante el primer semestre de 2027.