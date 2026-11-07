La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, junto con la ONG "Donar nos une", realizará el próximo miércoles 11 de noviembre una jornada de donación voluntaria de sangre y registro de potenciales donantes de médula ósea.
Donación de sangre y registro de médula ósea: convocan a participar de una jornada solidaria
La actividad se desarrollará de 8 a 12 en las instalaciones del Club Sportivo, ubicado en la intersección de Libertad y 12 de Octubre. La convocatoria busca promover la donación voluntaria y habitual de sangre, además de ampliar el registro de personas dispuestas a convertirse en potenciales donantes de médula ósea.
La secretaria de Salud municipal, Alejandra Ratti, destacó la importancia de estas iniciativas y señaló que "las donaciones regulares de sangre de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se precisa".
En ese sentido, explicó que una donación puede beneficiar a más de una persona cuando la sangre se separa en sus distintos componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma. "Un poquito de algo tuyo puede hacer mucho por otros", expresó la funcionaria.
Además de la extracción de sangre, durante la jornada se brindará la posibilidad de inscribirse como potencial donante de médula ósea, una alternativa que permite ampliar las posibilidades de encontrar donantes compatibles para pacientes que necesitan un trasplante.
Cómo inscribirse para participar
Las personas interesadas en participar de la jornada deberán completar previamente el formulario de inscripción habilitado por los organizadores.
Cuáles son los requisitos para donar sangre
Desde la organización recordaron que para participar de la donación voluntaria de sangre es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Tener entre 18 y 65 años.
- No concurrir en ayunas.
- Haber transcurrido al menos un año desde la realización del último tatuaje, piercing o cirugía.
- Haber esperado un mínimo de dos meses desde la última donación de sangre.