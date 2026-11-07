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Sunchales: destinan más de $100 millones a la renovación de juegos infantiles en cinco espacios verdes

Desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Pinotti, el Municipio incorporó cinco juegos infantiles en diferentes plazas y paseos de la ciudad. Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura recreativa, promover el encuentro familiar y ofrecer espacios más seguros para niños y niñas.