La Municipalidad de Sunchales destinó más de $100 millones a la incorporación de juegos infantiles en distintos espacios verdes de la ciudad, como parte de una política de mejoramiento y puesta en valor de plazas y lugares de recreación.
Sunchales: destinan más de $100 millones a la renovación de juegos infantiles en cinco espacios verdes
Desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Pinotti, el Municipio incorporó cinco juegos infantiles en diferentes plazas y paseos de la ciudad. Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura recreativa, promover el encuentro familiar y ofrecer espacios más seguros para niños y niñas.
Desde el comienzo de la gestión municipal se instalaron cinco nuevos juegos en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de ampliar las alternativas de entretenimiento para niños y niñas y generar mejores condiciones para el disfrute de las familias al aire libre.
Las intervenciones forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la infraestructura de los espacios públicos, jerarquizar los sectores recreativos y promover su utilización por parte de vecinos de todas las edades.
Cinco espacios verdes incorporaron nuevos juegos
Los trabajos se distribuyeron en cinco puntos de Sunchales, con inversiones de diferentes magnitudes. Según el detalle difundido por el Municipio, los montos destinados a cada intervención fueron los siguientes:
- Plaza Libertad: $59,8 millones.
- Plaza Armada Argentina: $15 millones.
- Plaza de los Niños: $14 millones.
- Plaza de ingreso al barrio Villa Autódromo: $7,2 millones.
- Plazoleta 17 de Septiembre: $4,1 millones.
La intervención de mayor magnitud económica se realizó en Plaza Libertad, donde se concentró una inversión de $59,8 millones. En tanto, los otros cuatro espacios también incorporaron equipamiento destinado a ampliar las propuestas recreativas de sus respectivos sectores.
Pisos antigolpes para reforzar la seguridad
Además de la instalación de los juegos, el Municipio incorporó pisos antigolpes de caucho en Plaza Libertad, Plaza Armada Argentina y Plaza de los Niños.
Esta infraestructura complementaria busca mejorar las condiciones de seguridad en las áreas de recreación infantil, al ofrecer una superficie que amortigua posibles caídas durante el uso de los juegos.
De esta manera, las intervenciones no se limitaron a sumar equipamiento, sino que también contemplaron aspectos vinculados con la protección y el bienestar de quienes utilizan estos espacios.
Más infraestructura para el encuentro y la recreación
Desde el Gobierno local señalaron que las inversiones apuntan a consolidar espacios verdes más accesibles, atractivos y seguros, que favorezcan el encuentro comunitario y las actividades recreativas.
La incorporación de juegos infantiles en diferentes barrios también permite ampliar la distribución de las propuestas de esparcimiento y generar nuevos puntos de encuentro para las familias.
El objetivo es que las plazas y plazoletas continúen funcionando como espacios de integración social, recreación y convivencia, con infraestructura adecuada para el disfrute de toda la comunidad.
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