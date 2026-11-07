Aguas Santafesinas pondrá en marcha una campaña de mantenimiento preventivo de la red de distribución de agua potable en Reconquista, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema y preservar la calidad del servicio. Las tareas comenzarán el martes 10 de noviembre y se desarrollarán hasta el viernes 20, en horario nocturno, entre las 22 y las 6.
Reconquista: Aguas Santafesinas realizará trabajos de mantenimiento en 11 sectores de la ciudad
Los trabajos comenzarán el martes 10 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 20, en horario nocturno, entre las 22 y las 6. El operativo abarcará 11 sectores de la ciudad y contemplará 120 puntos de purgado para optimizar el funcionamiento de la red de distribución domiciliaria.
El operativo contempla la división de la red de la ciudad en 11 sectores, donde se trabajará de manera consecutiva. En total, se intervendrán 120 puntos de purgado, que fueron previamente relevados y cuya operatividad ya fue verificada por los equipos técnicos de la empresa.
Limpieza y mantenimiento de la red
Las tareas consistirán en la instalación de dispositivos especiales en distintos hidrantes para liberar agua durante períodos determinados y permitir la limpieza de las cañerías. Una vez cumplido el procedimiento en cada punto, los equipos serán retirados y trasladados a otros hidrantes del mismo sector, de acuerdo con los controles previstos.
Según explicaron desde Aguas Santafesinas, el purgado sectorizado permite eliminar obstrucciones y mejorar las condiciones de funcionamiento de la red de distribución domiciliaria.
Durante las intervenciones, los vecinos podrán observar la salida de agua por las bocas de los hidrantes ubicados en algunas esquinas de los sectores alcanzados. Por este motivo, la empresa recomendó a los automovilistas circular con precaución mientras se desarrollen los trabajos.
El cronograma de trabajos por barrios y sectores
El programa comenzará el martes 10 en el sector delimitado por las calles Independencia, Alvear, Constituyente y bulevar Yrigoyen. El miércoles 11 continuará entre avenida Sarmiento, bulevar España, bulevar Yrigoyen y calle 52, con excepción del Parque Industrial.
El jueves 12 las tareas se trasladarán al área comprendida entre bulevar España, calle 75, Fray Rossi y bulevar Yrigoyen, mientras que el viernes 13 abarcarán el sector delimitado por Alvear, bulevar España, bulevar Constituyente y Belgrano.
El sábado 14 será el turno de barrio Guadalupe. Luego de la pausa del domingo, el lunes 16 se trabajará en el área comprendida entre Alvear, bulevar España, Belgrano y bulevar Yrigoyen.
El martes 17 las intervenciones alcanzarán a barrio Lanceros y a los sectores Las Flores y Martelossi Particular. El miércoles 18 comprenderán los barrios Center, Viar Belgrano y Don Héctor.
El jueves 19 se trabajará en los barrios Friar, Nueva Fe y 102 Viviendas, mientras que el viernes 20 el operativo concluirá en los barrios San José Obrero y Martelossi.
Recomendaciones ante posibles episodios de turbiedad
Desde la empresa señalaron que, como consecuencia de las tareas de mantenimiento, eventualmente podría registrarse turbiedad en el agua domiciliaria. En esos casos, indicaron que la situación se resuelve dejando correr el agua durante algunos minutos hasta recuperar su aspecto habitual.
El operativo forma parte de las acciones preventivas de Aguas Santafesinas para optimizar el funcionamiento de la infraestructura de distribución y mantener las condiciones de prestación del servicio en la ciudad.