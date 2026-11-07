Desde la próxima semana

Reconquista: Aguas Santafesinas realizará trabajos de mantenimiento en 11 sectores de la ciudad

Los trabajos comenzarán el martes 10 de noviembre y se extenderán hasta el viernes 20, en horario nocturno, entre las 22 y las 6. El operativo abarcará 11 sectores de la ciudad y contemplará 120 puntos de purgado para optimizar el funcionamiento de la red de distribución domiciliaria.