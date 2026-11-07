Cultura

"El Liceo bajo las estrellas": Esperanza vivió una noche de arte, música y encuentro

El encuentro reunió a alumnos, docentes y familias del Liceo Municipal "José Pedroni", en una jornada interdisciplinaria que permitió mostrar los aprendizajes y trabajos desarrollados durante el año en las áreas de Danza, Música, Plástica e Idiomas.