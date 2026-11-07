Esperanza vivió una noche dedicada al arte, la cultura y el encuentro comunitario con una nueva edición de “El Liceo bajo las estrellas”, una propuesta impulsada por la Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, para compartir el trabajo pedagógico y las producciones realizadas por alumnos y docentes durante el año.
"El Liceo bajo las estrellas": Esperanza vivió una noche de arte, música y encuentro
El encuentro reunió a alumnos, docentes y familias del Liceo Municipal "José Pedroni", en una jornada interdisciplinaria que permitió mostrar los aprendizajes y trabajos desarrollados durante el año en las áreas de Danza, Música, Plástica e Idiomas.
La actividad se desarrolló en las instalaciones del Liceo Municipal “José Pedroni” y convocó a estudiantes de diferentes edades, profesores y familias, que acompañaron una jornada en la que las distintas disciplinas artísticas tuvieron su espacio para mostrar los aprendizajes y experiencias construidos a lo largo del ciclo.
Durante el encuentro, los alumnos participaron de diferentes presentaciones y muestras vinculadas con las áreas de Danza, Música, Plástica e Idiomas, en una propuesta interdisciplinaria que permitió poner en común los procesos de formación y las expresiones creativas que se desarrollan en la institución.
El valor de la formación artística
El intendente de Esperanza, Rodrigo Müller, destacó la importancia del Liceo Municipal como espacio de formación y desarrollo cultural para la comunidad.
“El Liceo cumple un rol muy importante porque les brinda a los esperancinos la oportunidad de aprender y desarrollarse en distintas expresiones artísticas. Detrás de cada presentación hay mucho trabajo de los docentes y los alumnos, y esta jornada es una noche de encuentro de toda la familia del Liceo, donde podemos compartir y disfrutar de todo lo que se construye a lo largo del año”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, valoró el nivel de las producciones presentadas y el compromiso de quienes participan de las actividades educativas.
“Es una alegría ver la calidad de nuestros alumnos, desde los más pequeños hasta los más grandes, que encuentran en el Liceo un espacio para aprender, crecer y disfrutar a través del arte”, señaló.
Asimismo, agradeció especialmente el acompañamiento de las familias, al considerar que su participación resulta fundamental en el proceso de aprendizaje y desarrollo de cada estudiante.
Una institución que fortalece la cultura local
La propuesta “El Liceo bajo las estrellas” permitió visibilizar el trabajo que se desarrolla durante todo el año en el Liceo Municipal “José Pedroni”, una institución que ofrece diferentes espacios de formación artística y cultural para los vecinos de Esperanza.
Además de mostrar los resultados de los procesos de aprendizaje, la jornada generó un ámbito de intercambio entre estudiantes, docentes y familias, fortaleciendo los vínculos de la comunidad educativa y poniendo en valor el acceso al arte como herramienta de expresión, formación y participación cultural.
De esta manera, el encuentro volvió a destacar el papel del Liceo Municipal en la vida cultural de Esperanza y la importancia de sostener espacios que promuevan la creatividad, el aprendizaje y el desarrollo de las distintas expresiones artísticas.