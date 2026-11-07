En la costa santafesina

Saladero Cabal avanza con obras para reforzar la protección hídrica del casco urbano

Autoridades provinciales recorrieron los trabajos de elevación de la cota del anillado de defensa que protege a la localidad frente a posibles inundaciones. Además, durante el encuentro se firmó un convenio para avanzar en la regularización dominial.