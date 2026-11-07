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Saladero Cabal avanza con obras para reforzar la protección hídrica del casco urbano

Autoridades provinciales recorrieron los trabajos de elevación de la cota del anillado de defensa que protege a la localidad frente a posibles inundaciones. Además, durante el encuentro se firmó un convenio para avanzar en la regularización dominial.

Supervisaron las obras de protección hídrica en Saladero CabalSupervisaron las obras de protección hídrica en Saladero Cabal
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Saladero Cabal continúa con los trabajos destinados a fortalecer su infraestructura de protección hídrica.

En ese marco, el martes 3 de noviembre recibió la visita de autoridades del Gobierno de Santa Fe, encabezadas por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, quienes supervisaron el avance de las tareas que se ejecutan en el sistema de defensa del casco urbano.

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La comitiva provincial fue recibida por la presidenta comunal, Paola Ocampo, y miembros de su equipo de trabajo.

Durante la recorrida, las autoridades observaron el desarrollo de la obra de elevación de la cota del anillado de protección, una intervención destinada a reforzar las condiciones de resguardo de la población ante eventuales crecidas y situaciones de emergencia hídrica.

Prevención ante la emergencia hídrica

Además de verificar el estado de los trabajos, durante el encuentro se analizaron los próximos pasos de la intervención y las acciones necesarias para fortalecer la prevención y la respuesta ante posibles contingencias vinculadas al comportamiento de los cursos de agua.

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De la visita también participaron funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos, quienes abordaron junto a las autoridades locales las necesidades relacionadas con la protección de la localidad.

Convenio para avanzar en la regularización dominial

Por otra parte, representantes de la Secretaría de Hábitat y Vivienda trabajaron en la elaboración de un convenio de regularización dominial, que fue firmado durante la jornada por el ministro Lisandro Enrico y la presidenta comunal, Paola Ocampo.

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El acuerdo permitirá avanzar en gestiones vinculadas con la situación dominial de inmuebles de la localidad, una herramienta importante para brindar mayor seguridad jurídica a sus habitantes.

Coordinación entre Provincia y Comuna

Desde la Comuna de Saladero Cabal destacaron la importancia del acompañamiento provincial para atender las necesidades de la población, tanto en materia de infraestructura hídrica como en cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial.

Asimismo, agradecieron al gobernador Maximiliano Pullaro y a los equipos técnicos y funcionarios que participaron de la recorrida por el trabajo conjunto para avanzar en las obras y gestiones previstas para la comunidad.

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