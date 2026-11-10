Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34.
ACCESO CERRADO:
Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 08, altura de Capitán Bermúdez - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido.
Puente Carretero: desvíos y cambios en los accesos
Por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, se implementaron desvíos y modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, que utiliza la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por animales sobre la calzada
Debido a la crecida del río Paraná, solicitan extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta Provincial 1, en el norte santafesino.
En distintos sectores hay personas que trasladan ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos, y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja RN 9
Por tareas de reparación y mantenimiento vial, permanece interrumpida la circulación para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.
RN 178: corte total en Armstrong por obras
Vialidad Nacional continúa con los trabajos de reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong.
Las tareas obligan a mantener el corte total de circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela a pocos kilómetros.
Los trabajos incluyen la demolición y el retiro de la losa dañada para construir una nueva estructura. Desde Vialidad Nacional estiman que el paso de vehículos podría restablecerse a mediados de noviembre.