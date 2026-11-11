Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 11 de noviembre.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 09:00 A. del Valle, Reg. 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti
08:00 - 10:00 Ayacucho, Diagonal Aguado, B. de Irigoyen y Matheu
08:00 - 10:00 Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales
08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pje. Parpal
08:00 - 11:00 Av. F. Zuviría, Huego, Gorostiaga y San Lorenzo
08:30 - 12:30 A. Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón
09:00 - 10:00 Alto Verde: Desde la intersección de Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca
09:00 - 13:00 Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann
09:00 - 13:00 Tte. Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado
10:00 - 12:00 Matheu, 4 de Enero, 1 de Mayo y Gorriti
10:00 - 12:00 Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello
10:00 - 13:00 Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes
10:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José
12:00 - 14:00 Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén
12:00 - 14:00 Alberti, Padre Genesio, Pje. Paraguay y San Lorenzo
12:00 - 14:00 Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello
Santo Tomé
10:00 - 12:00 San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón
10:00 - 14:00 Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul
12:00 - 13:00 Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires
Sauce Viejo
08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Margaritas, Chañar y Fresnos
Recreo
09:00 - 13:00 Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.