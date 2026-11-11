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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 11 de noviembre.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 09:00 A. del Valle, Reg. 12 de Infantería, Sarmiento y Beruti

08:00 - 10:00 Ayacucho, Diagonal Aguado, B. de Irigoyen y Matheu

08:00 - 10:00 Amenábar, Solís, Jujuy y Arenales

08:00 - 10:00 Av. A. del Valle, 9 de Julio, Hernandarias y Pje. Parpal

08:00 - 11:00 Av. F. Zuviría, Huego, Gorostiaga y San Lorenzo

08:30 - 12:30 A. Godoy, Beruti, Dorrego y Pavón

09:00 - 10:00 Alto Verde: Desde la intersección de Héctor Rodríguez y Demetrio Gómez hasta La Boca

09:00 - 13:00 Quiroga, De La Salle, Arzeno y Lehmann

09:00 - 13:00 Tte. Loza, Chubut, Larrechea y Diagonal Obligado

10:00 - 12:00 Matheu, 4 de Enero, 1 de Mayo y Gorriti

10:00 - 12:00 Hernandarias, Urquiza, 9 de Julio y Cassanello

10:00 - 13:00 Alsina, Pío Pandolfo, Chaco y Funes

10:30 - 12:30 Av. Peñaloza, Ayacucho, Larrea y San José

12:00 - 14:00 Reinares, Grandoli, Mantovani y Neuquén

12:00 - 14:00 Alberti, Padre Genesio, Pje. Paraguay y San Lorenzo

12:00 - 14:00 Alberdi, Gorostiaga, Alvear y Cassanello

Santo Tomé

10:00 - 12:00 San Martín, Necochea, Almaraz y Pueyrredón

10:00 - 14:00 Vélez Sarsfield, Reconquista, México y calle 14. Incluye barrio Costa Azul

12:00 - 13:00 Gaboto, Solís, Castelli y Buenos Aires

Sauce Viejo

08:00 - 10:00 Ruta Nac. N11, Margaritas, Chañar y Fresnos

Recreo

09:00 - 13:00 Por Migno, entre Quiroga e Iturraspe

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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