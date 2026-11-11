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Qué significado tiene la casulla celeste y blanca que usó el papa León XIV en Luján

El cierre de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina estuvo marcado por una misa en la Basílica de Luján y un detalle de su vestimenta que llamó la atención de los fieles.

El papa León XIV encabezó una misa en la Basílica de Luján durante su visita a la Argentina.El papa León XIV encabezó una misa en la Basílica de Luján durante su visita a la Argentina.
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El papa León XIV protagonizó un momento especial durante la misa que celebró frente a la emblemática Basílica de Luján, en el cierre de su visita a la Argentina. Para la ocasión, el Sumo Pontífice eligió una vestimenta con un significado particular: un conjunto inspirado en el manto de la Virgen de Luján, patrona del país.

En lugar de utilizar los colores habituales de las celebraciones litúrgicas, el Santo Padre lució una casulla y otros ornamentos confeccionados principalmente en celeste y blanco, en referencia a la bandera argentina y a la advocación de la Inmaculada Concepción.

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La elección no pasó inadvertida entre los fieles que se acercaron a la basílica y quienes siguieron la ceremonia desde distintos puntos del país.

De esta manera, León XIV incorporó un símbolo profundamente ligado a la identidad religiosa y cultural argentina en una ceremonia que marcó el final de su recorrido por el país.

La elección de los ornamentos también representó un homenaje a la patrona de la Argentina y a la devoción que miles de fieles mantienen hacia ella.

La misa frente a la Basílica de Luján

León XIV llegó a Luján cerca de las 10 de este miércoles para encabezar una misa frente a una multitud de personas que se congregaron en las inmediaciones de la emblemática basílica.

Pope Leo waves upon his arrival to celebrate Mass outside the Basilica of Our Lady of Lujan on the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Lujan, Argentina, November 11, 2026. REUTERS/Yara NardiLa casulla que utilizó León XIV tenía detalles celestes y blancos, en alusión a la bandera argentina.

La celebración religiosa formó parte de las actividades previstas para el último día de su visita a la Argentina y estuvo acompañada por un coro integrado por 170 músicos.

La convocatoria reunió a numerosos fieles que se acercaron para participar de la ceremonia y despedir al Santo Padre en uno de los lugares de mayor importancia para el catolicismo argentino.

La importancia de Luján para los argentinos

La Virgen de Luján es una de las figuras religiosas más representativas del país y su santuario constituye un importante centro de peregrinación. Por eso, la elección de una vestimenta inspirada en su manto adquirió un valor especial durante la celebración encabezada por León XIV.

Pope Leo celebrates Mass outside the Basilica of Our Lady of Lujan on the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Lujan, Argentina, November 11, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezLa vestimenta del pontífice llamó la atención de los fieles presentes en la ceremonia.

El celeste y blanco, junto con la imagen bordada de la Virgen, permitió unir dos símbolos de fuerte significado para los argentinos: la identidad nacional y la tradición religiosa.

Así, el atuendo elegido por el Papa se convirtió en uno de los detalles destacados de su última misa durante la visita al país.

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