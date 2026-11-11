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Cierre de la visita papal en Argentina

Javier Milei despidió a León XIV en Ezeiza entre lágrimas: "Esta es su casa"

El Presidente se mostró conmovido en la pista del aeropuerto antes del despegue del Sumo Pontífice rumbo a Perú, el último destino de su gira sudamericana.

Javier Milei despidió a León XIV en Ezeiza entre lágrimas. Foto: Reuters.Javier Milei despidió a León XIV en Ezeiza entre lágrimas. Foto: Reuters.
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El presidente Javier Milei despidió este miércoles al papa León XIV al pie del avión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El encuentro selló formalmente el cierre del paso del Sumo Pontífice por la República Argentina, en el marco de la primera etapa de su esperado periplo por Sudamérica.

Emoción en la pista

El mandatario nacional aguardó la llegada del líder de la Iglesia Católica en la pista de aterrizaje, luego de que la comitiva papal arribara desde la ciudad de Luján tras los últimos compromisos pastorales de la agenda.

Juntos recorrieron el trayecto sobre la alfombra roja trazada hacia la aeronave, momento en el que el jefe de Estado se mostró sensiblemente conmovido y no pudo contener las lágrimas al agradecerle nuevamente la visita al territorio nacional.

La despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: PresidenciaLa despedida de Milei al papa León XIV. Crédito: Presidencia.

"Esta es su casa, lo esperamos", le manifestó Milei con la voz quebrada mientras le estrechaba la mano de forma afectuosa antes de la partida.

Antes de emprender el ascenso por la escalinata principal del avión, el Sumo Pontífice se tomó unos minutos para saludar a un reducido grupo de fieles apostados en las inmediaciones de la pista, entre los que se encontraba un niño en silla de ruedas que recibió la bendición papal.

Mirá tambiénEl gobierno nacional valoró en sus redes sociales la visita del papa León XIV

Balance de la gira institucional

Una vez que el pontífice saludó desde la parte superior de la rampa e ingresó al Airbus A330 que lo traslada junto a su numerosa delegación, el Presidente exteriorizó su conmoción y se fundió en un sentido abrazo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Segundos después, se sumó al gesto el canciller Pablo Quirno, consolidando una escena de íntima fraternidad entre los tres referentes del Ejecutivo nacional presentes en el lugar.

Argentina's President Javier Milei, his sister, Presidential Secretary General Karina Milei, and Foreign Minister Pablo Quirno attend a farewell ceremony for Pope Leo at Ministro Pistarini International Airport, concluding the first papal visit to Argentina since 1987, as part of his 12-day trip to South America, in Ezeiza, on the outskirts of Buenos Aires, Argentina, November 11, 2026. REUTERS/Alessia Maccioni REFILE - ADDS IDEl Presidente estuvo acompañado por Karina Milei y Pablo Quirno. Crédito: Reuters.

La despidida en Ezeiza representó el corolario de una intensa agenda compartida entre el Gobierno y la máxima autoridad del Vaticano.

Si bien el jefe de Estado no asistió a la multitudinaria misa brindada por la mañana frente a la Basílica de Luján —donde envió a una comitiva de ministros en su representación—, la visita incluyó momentos clave como el recibimiento oficial del pasado domingo en el Aeroparque porteño, la audiencia bilateral concretada en los despachos de la Casa Rosada y la presentación conjunta realizada ante dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil en las instalaciones del Palacio Libertad.

Tras el despegue de la aeronave, rebautizada para la ocasión como Pontifex Maximus, la comitiva emprendió un vuelo de poco más de cuatro horas con destino a la ciudad de Lima. En la capital peruana, León XIV completará la última y más extensa escala de su primer recorrido oficial por la región sudamericana.

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