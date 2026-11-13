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Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron un próximo encuentro

El mandatario argentino expresó su apoyo a Pedro Alliana. Ambos anunciaron que se reunirán en Buenos Aires o Asunción para avanzar en la cooperación política, económica y comercial.

Javier Milei expresó su respaldo a Pedro Alliana durante una conversación telefónica. Foto: ReutersJavier Milei expresó su respaldo a Pedro Alliana durante una conversación telefónica. Foto: Reuters
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Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo de la Argentina. Los mandatarios acordaron encontrarse próximamente en Buenos Aires o Asunción, aunque no anunciaron una fecha.

“Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, escribió el jefe de Estado argentino en su cuenta de X al dar a conocer el diálogo.

Javier Milei expresó su respaldo a Pedro Alliana durante una conversación telefónica.Javier Milei expresó su respaldo a Pedro Alliana durante una conversación telefónica.

El respaldo de la Argentina

Milei destacó los vínculos históricos entre ambos países y la intención de profundizar el trabajo conjunto. “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, sostuvo.

El Presidente señaló que ambos reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación política, económica y comercial. También planteó la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo como parte de la agenda que pretende impulsar junto con la administración paraguaya.

“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, concluyó Milei. El mensaje estuvo dirigido a quien hasta la semana pasada ocupaba la vicepresidencia del país vecino.

El presidente paraguayo anunció que se reunirá con Milei en Asunción o Buenos Aires.El presidente paraguayo anunció que se reunirá con Milei en Asunción o Buenos Aires.

Una reunión pendiente

Alliana también difundió la conversación en sus redes sociales. “Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay”, afirmó. Además, agradeció su disposición a acompañar la nueva etapa.

El mandatario paraguayo confirmó que el intercambio tendrá continuidad con una reunión presencial. “Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”, expresó.

Alliana asumió la Presidencia el 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el marco del escándalo de Ueno Bank. Hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente de Paraguay.

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