Javier Milei mantuvo este viernes una conversación telefónica con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, a quien le expresó el respaldo de la Argentina. Los mandatarios acordaron encontrarse próximamente en Buenos Aires o Asunción, aunque no anunciaron una fecha.
Milei respaldó al nuevo presidente de Paraguay y acordaron un próximo encuentro
El mandatario argentino expresó su apoyo a Pedro Alliana. Ambos anunciaron que se reunirán en Buenos Aires o Asunción para avanzar en la cooperación política, económica y comercial.
“Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, escribió el jefe de Estado argentino en su cuenta de X al dar a conocer el diálogo.
El respaldo de la Argentina
Milei destacó los vínculos históricos entre ambos países y la intención de profundizar el trabajo conjunto. “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”, sostuvo.
El Presidente señaló que ambos reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación política, económica y comercial. También planteó la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo como parte de la agenda que pretende impulsar junto con la administración paraguaya.
“Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”, concluyó Milei. El mensaje estuvo dirigido a quien hasta la semana pasada ocupaba la vicepresidencia del país vecino.
Una reunión pendiente
Alliana también difundió la conversación en sus redes sociales. “Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay”, afirmó. Además, agradeció su disposición a acompañar la nueva etapa.
El mandatario paraguayo confirmó que el intercambio tendrá continuidad con una reunión presencial. “Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”, expresó.
Alliana asumió la Presidencia el 6 de noviembre, luego de la destitución de Santiago Peña mediante un juicio político en el marco del escándalo de Ueno Bank. Hasta ese momento se desempeñaba como vicepresidente de Paraguay.