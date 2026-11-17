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Padrón electoral 2027: qué hacer si te mudaste y todavía figurás con tu domicilio anterior

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón provisorio y permite presentar reclamos por errores u omisiones hasta el 30 de noviembre. Quienes cambiaron de domicilio y actualizaron su DNI, pero detectan que la modificación no impactó en el registro electoral, pueden solicitar una corrección.