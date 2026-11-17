Debate en el Congreso

Suspensión de las PASO: qué propone el Gobierno y cómo cambiarían las elecciones de 2027

El oficialismo busca avanzar este martes en el Senado con una reforma electoral que contempla suspender las primarias, habilitar las listas colectoras y modificar las reglas de competencia entre los partidos. Para convertir la iniciativa en ley necesitará una mayoría especial.