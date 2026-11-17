La posibilidad de que los argentinos vuelvan a votar una sola vez en las elecciones nacionales de 2027 comenzó a tomar fuerza en el Congreso. El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma electoral que tiene como uno de sus principales objetivos suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el sistema mediante el cual los partidos políticos definen a sus candidatos.
Suspensión de las PASO: qué propone el Gobierno y cómo cambiarían las elecciones de 2027
El oficialismo busca avanzar este martes en el Senado con una reforma electoral que contempla suspender las primarias, habilitar las listas colectoras y modificar las reglas de competencia entre los partidos. Para convertir la iniciativa en ley necesitará una mayoría especial.
La discusión tendrá este martes 17 de noviembre un capítulo importante en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada para las 15, con el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo en el temario. La intención del oficialismo es conseguir un dictamen que permita llevar la iniciativa al recinto y avanzar con su tratamiento legislativo.
Sin embargo, el debate no se limita a eliminar una instancia electoral. Entre los cambios que se negocian aparecen las llamadas listas colectoras, una modalidad que permitiría establecer acuerdos entre diferentes fuerzas políticas para respaldar una misma candidatura presidencial, aunque cada espacio conserve sus propios postulantes legislativos.
Para los ciudadanos, la modificación podría significar menos jornadas electorales, pero también un cambio en la manera de participar en la selección de quienes competirán por los principales cargos públicos.
Qué son las PASO y qué pasaría si se suspenden en 2027
Las PASO fueron establecidas por la Ley 26.571, sancionada en 2009, con el objetivo de ordenar la competencia política y establecer un mecanismo común para seleccionar candidatos.
La sigla corresponde a cuatro características:
Primarias: los partidos o alianzas presentan sus precandidatos y los ciudadanos definen quiénes competirán en las elecciones generales.
Abiertas: pueden participar todos los electores habilitados, estén afiliados o no a un partido político.
Simultáneas: todas las agrupaciones realizan sus internas durante la misma jornada en todo el país.
Obligatorias: deben votar los ciudadanos habilitados y también deben participar las agrupaciones políticas que quieran competir en las elecciones nacionales.
De esta manera, las primarias funcionan como una primera instancia electoral. Por ejemplo, si un partido presenta dos aspirantes a presidente, los votantes pueden elegir cuál de ellos representará a ese espacio en los comicios generales.
La propuesta del Gobierno apunta a suspender ese mecanismo para las elecciones de 2027. Es importante aclarar que suspender las PASO para un proceso electoral no equivale necesariamente a derogar de manera definitiva la ley que las creó.
De hecho, existe un antecedente reciente: mediante la Ley 27.783, el Congreso suspendió las primarias durante 2025. Esa decisión tuvo vigencia para aquel año y no significó la eliminación permanente del sistema.
Si se aprueba una nueva suspensión para 2027, los ciudadanos pasarían directamente a las elecciones generales para elegir a las autoridades nacionales. La principal diferencia sería que ya no tendrían una instancia previa para definir, mediante el voto popular, las candidaturas internas de cada partido.
En ese escenario, la selección de postulantes quedaría en manos de los mecanismos internos establecidos por las cartas orgánicas y las reglas de cada agrupación política.
Colectoras: cómo funcionarían y qué necesita el Gobierno en el Senado
Otro de los puntos que genera interés es la posible habilitación de las listas colectoras. Se trata de un mecanismo mediante el cual diferentes partidos pueden presentar sus propios candidatos para cargos legislativos y, al mismo tiempo, respaldar a un mismo postulante para la presidencia.
Un ejemplo permite entenderlo mejor: dos fuerzas políticas podrían tener listas diferentes de candidatos a diputados nacionales en una provincia, pero acompañar a una misma fórmula presidencial.
De esta manera, los espacios conservarían sus identidades y sus candidatos legislativos, mientras compartirían una candidatura para el Poder Ejecutivo.
La posibilidad de incorporar este mecanismo aparece en las versiones de trabajo de la reforma que se discuten con los gobernadores. Su alcance definitivo dependerá del texto que consiga respaldo parlamentario y de las condiciones que finalmente establezca la legislación.
Las colectoras también tienen antecedentes en la discusión electoral argentina. En 2019, el Decreto 259 reglamentó la adhesión de boletas y eliminó las listas colectoras del esquema electoral nacional. Por eso, su eventual regreso requeriría cambios normativos.
La mayoría especial que necesita el oficialismo
El principal desafío para el Gobierno será reunir los votos necesarios. La reforma del régimen electoral tiene un requisito constitucional específico: el artículo 77 de la Constitución Nacional establece que este tipo de modificaciones debe aprobarse con la mayoría absoluta del total de los integrantes de cada Cámara.
En el Senado, eso significa conseguir al menos 37 votos afirmativos sobre los 72 integrantes del cuerpo. No alcanza con reunir la mayoría de los presentes.
Antes de llegar al recinto, el oficialismo buscará conseguir las firmas necesarias para emitir un dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, integrada por 19 senadores.
La reunión de este martes será clave para conocer el nivel de acompañamiento que tiene la iniciativa y si el oficialismo logra acercar posiciones con los bloques aliados y los representantes de las provincias.
Si el proyecto consigue la aprobación del Senado, todavía deberá atravesar el tratamiento en la Cámara de Diputados. Recién después de obtener la aprobación de ambas cámaras podrá convertirse en ley.
Por eso, aunque el Gobierno busca acelerar los tiempos, la suspensión de las PASO para 2027 todavía no está definida.
Qué cambiaría para los ciudadanos
Para los votantes, el impacto más inmediato sería la posibilidad de tener una jornada electoral menos durante el año 2027. En lugar de participar primero de las primarias y luego de las generales, podrían concurrir directamente a los comicios en los que se elegirán las autoridades.
Pero el cambio también tendría una consecuencia política: los ciudadanos dejarían de intervenir en la selección de los candidatos dentro de cada espacio mediante una elección abierta. Esa definición pasaría a resolverse a través de los mecanismos internos de los partidos.
La discusión, por lo tanto, excede la organización del calendario electoral. Pone sobre la mesa qué lugar tendrá la ciudadanía en la definición de las candidaturas, cómo se construirán las alianzas y qué reglas tendrán las fuerzas políticas para competir.
El debate que comienza en el Senado será el primer paso de un proceso que puede modificar las condiciones de las elecciones nacionales de 2027. Hasta que el Congreso no sancione una nueva ley, las reglas vigentes seguirán siendo el marco de referencia para la organización de los próximos comicios.