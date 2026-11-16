Negociaciones contra reloj

El Presupuesto 2027 vuelve a Diputados y busca dictamen antes del viernes

La Libertad Avanza convocó a la Comisión para el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el 25. El PRO anunció un acuerdo para prorrogar beneficios a la industria autopartista, pero sigue abierto por universidades, discapacidad y recursos provinciales. El 20 vence el plazo ordinario.