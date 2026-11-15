El conflicto universitario continúa sin una resolución y tendrá esta semana nuevas medidas de fuerza en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Los trabajadores "no docentes" realizarán otro paro este lunes 16 de noviembre. Por su parte, los docentes nucleados vienen llevando adelante una huelga de una semana, desde el pasado jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre.
Continúan los paros en las universidades, con tres días afectados
Los "no docentes" hacen una medida de fuerza este lunes 16. Y los "docentes" hasta el miércoles 18 de noviembre en la UNL. Mientras sigue abierto el conflicto salarial y presupuestario, el foco de las universidades está puesto en el debate del Presupuesto 2027, previsto para el 25 de noviembre en el Congreso.
De esta manera, las medidas de fuerza vuelven a afectar el funcionamiento de las universidades públicas, en un escenario de conflicto que sigue sin encontrar una salida y que tiene como principales reclamos la recomposición salarial y el financiamiento del sistema universitario.
Presupuesto 2027
En paralelo a las protestas gremiales, las autoridades universitarias concentran sus gestiones en el debate del Presupuesto 2027. Consultado recientemente por El Litoral sobre cómo continúan las negociaciones con el Gobierno nacional, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, señaló que ese debate será determinante para el futuro de las instituciones.
“Ahora, lo más importante, es focalizar la energía en el debate del Presupuesto 2027. Hay una sesión prevista para el 25 de noviembre, es definitorio lo que resuelva el Congreso de la Nación respecto de las posibilidades para funcionar bien que tengamos el año que viene”, sostuvo.
Bartolacci anticipó que noviembre estará marcado por las gestiones ante los representantes políticos para intentar introducir modificaciones a la propuesta del Poder Ejecutivo.
“Ahora la energía tiene que estar puesta en trabajar con los legisladores nacionales, con los gobernadores, ir al Congreso, hacer todo el esfuerzo necesario para incidir en ese debate, modificando la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional e incorporando lo que razonablemente las universidades precisan para poder funcionar bien”, concluyó.
Así, mientras los gremios sostienen el plan de lucha, las universidades buscan que el debate parlamentario permita mejorar los recursos previstos para 2027 y dar respuestas a un conflicto que continúa abierto.