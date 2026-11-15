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Continúan los paros en las universidades, con tres días afectados

Los "no docentes" hacen una medida de fuerza este lunes 16. Y los "docentes" hasta el miércoles 18 de noviembre en la UNL. Mientras sigue abierto el conflicto salarial y presupuestario, el foco de las universidades está puesto en el debate del Presupuesto 2027, previsto para el 25 de noviembre en el Congreso.