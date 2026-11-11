Bartolacci y Tarabella

Tras el mensaje del Papa, los rectores santafesinos esperan que se abra una etapa de diálogo

Las autoridades de UNR y UNL destacaron la contundencia de las palabras de León XIV y reclamaron que se traduzcan en decisiones concretas. Mientras tanto, el conflicto con el Gobierno nacional continúa: esta semana habrá más paros de docentes y no docentes.