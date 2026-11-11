La educación, la universidad pública y la investigación fueron parte del primer mensaje del Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Sus palabras no pasaron inadvertidas en el ámbito académico, donde las autoridades universitarias las recibieron como un respaldo a reclamos que vienen sosteniendo desde tiempo, en medio del conflicto presupuestario y salarial con el Gobierno nacional.
Tras el mensaje del Papa, los rectores santafesinos esperan que se abra una etapa de diálogo
Las autoridades de UNR y UNL destacaron la contundencia de las palabras de León XIV y reclamaron que se traduzcan en decisiones concretas. Mientras tanto, el conflicto con el Gobierno nacional continúa: esta semana habrá más paros de docentes y no docentes.
“Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”, sostuvo el pontífice durante la recepción oficial que se realizó en el Palacio Libertad, en su primer día de visita al país.
En ese mismo discurso, León XIV recordó la tradición educativa argentina y destacó la importancia de ofrecer a las nuevas generaciones una formación que les permita desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio de la sociedad. También planteó que fortalecer ese camino es una condición para que los jóvenes puedan construir su futuro en el país.
Las declaraciones tuvieron repercusión entre los rectores de las universidades públicas. En diálogo con El Litoral, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificó como “muy estimulante y extraordinario” que el Papa haya hecho una referencia tan específica a la educación, la universidad y la ciencia.
“Fue muy importante su primera intervención ante representantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación, porque hizo referencias muy oportunas y necesarias sobre los temas y los desafíos urgentes que tiene el país”, expresó.
Como se recordará, Bartolacci tuvo -semanas atrás- la oportunidad de entregarle personalmente al pontífice, en una audiencia general en el Vaticano, un documento elaborado por el CIN sobre la situación de la educación superior y la ciencia en la Argentina.
“A nosotros nos parecía muy importante que él pudiera tener información antes de venir a la Argentina respecto de esa situación. Por supuesto que ya habíamos tomado realmente muy bien el gesto de recibirnos y de recibir ese informe previo a su viaje al país, pero es realmente extraordinario que en su primera intervención y ante los representantes de todos los poderes del Estado haya hecho una mención tan explícita a la cuestión educativa y universitaria”, señaló.
Para el titular del CIN, el mensaje del Papa también plantea una interpelación que va más allá de las instituciones educativas. “Mi expectativa es que podamos, luego de la visita de León XIV, empezar a hacer las cosas de manera distinta en el país”, sostuvo.
En esa línea, consideró que “hay que volver a reconocernos parte de una casa común, escucharnos más, evitar la imposición, el agravio, el grito, y promover el diálogo, el encuentro, el reconocimiento”.
Y agregó: “Más que aplaudir, que está muy bien, porque es un reconocimiento sobre todo quienes tenemos alguna responsabilidad institucional, tenemos que escuchar bien ese mensaje y hacerlo carne en nuestras acciones cotidianas”.
Motor y oportunidad para los jóvenes
También la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, destacó el contenido de las intervenciones de León XIV. Lo hizo este martes, en diálogo con CyD Litoral, durante el Encuentro de Jóvenes Investigadores que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
“Todos los discursos que pronunció el Papa León en la visita a Argentina han sido muy movilizantes, con mucho contenido y particularmente el que dio en su primer día de llegada, cuando pronunció y dedicó justamente párrafos muy potentes con relación a la importancia que tiene la educación en todos los niveles y particularmente el rol de las universidades, el rol de la investigación, el rol de la ciencia fundamentalmente”, expresó.
La rectora vinculó ese planteo con uno de los principales desafíos de la educación superior: generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos profesionales y científicos en el país, sin verse obligados a emigrar.
“Si nosotros queremos que los jóvenes puedan justamente quedarse en nuestro país, producir en nuestro país, enseñar en nuestro país, hacer investigación en este país y generar mejores condiciones de igualdad y de justicia social, es algo que los rectores y las rectoras lo venimos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo”, afirmó.
En ese sentido, remarcó la importancia estratégica de la universidad pública y la ciencia pública como herramientas para el desarrollo. “Me habrán escuchado a mí en los diferentes discursos, justamente poner el énfasis en la importancia estratégica que tiene la educación y, en este caso, la universidad argentina, la universidad pública y la ciencia pública como motor de desarrollo”, agregó.
Tarabella también expresó su expectativa de que las palabras del pontífice contribuyan a destrabar el conflicto que las universidades mantienen con la administración nacional. “Nosotros esperamos y estamos obviamente que pueda justamente materializarse en que los canales de conversación continúen, que el diálogo se profundice, que la ley de financiamiento universitario que tiene más de un año de sanción se pueda hacer efectiva, que las tensiones, el conflicto con el Ejecutivo nacional tiendan a ceder”, señaló.
Para la rectora, el desafío es encontrar puntos de acuerdo más allá de las diferencias políticas. “Podemos pensar diferente, de hecho es saludable pensar distinto, pero hay que buscar consensos. Y cuáles son aquellos aspectos en los cuales tenemos que hacer todos los esfuerzos, cada uno del lugar y de los roles que ocupamos para la búsqueda de ese consenso”.
Y dejó una definición sobre los temas que considera irrenunciables: “En materia de educación, en materia de salud, en materia de investigación, en materia de ciencias, ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Y eso se trata, el consenso no es unanimidad, sino que es la búsqueda de puntos en común”.
Siguen los paros
Mientras, el conflicto universitario continúa sin resolución y tendrá esta semana nuevas medidas de fuerza. El jueves 12 de noviembre está previsto un paro de los trabajadores “no docentes”, nucleados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) y su sindicato de base local (Apul). En tanto, los docentes de la Conadu Histórica, a través de Adul (en la UNL), realizarán una huelga de una semana, desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre.
Consultado por El Litoral sobre cómo siguen las negociaciones con el Gobierno, Bartolacci sostuvo que “ahora, lo más importante, es focalizar la energía en el debate del Presupuesto 2027. Hay una sesión prevista para el 25 de noviembre, es definitorio lo que resuelva el Congreso de la Nación respecto de las posibilidades para funcionar bien que tengamos el año que viene”.
El presidente del CIN anticipó que noviembre estará marcado por las gestiones ante los representantes políticos para intentar modificar la propuesta del Poder Ejecutivo. “Ahora la energía tiene que estar puesta en trabajar con los legisladores nacionales, con los gobernadores, ir al Congreso, hacer todo el esfuerzo necesario para incidir en ese debate, modificando la propuesta del Poder Ejecutivo Nacional e incorporando lo que razonablemente las universidades precisan para poder funcionar bien”, concluyó.