Noviembre llega con una agenda intensa para los estudiantes de la Escuela Industrial Superior (EIS) de la Universidad Nacional del Litoral, que accedieron a las etapas nacionales de 5 olimpíadas: Química, Matemática, Física, Informática y Biología. En total, 27 estudiantes acompañados por sus docentes representarán a la escuela en certámenes organizados por universidades y fundaciones de distintos puntos del país.
Un total de 27 estudiantes representará a la EIS en olimpíadas nacionales
Son de distintos años y especialidades y viajarán a Córdoba y Buenos Aires para competir con pares de todo el país. Desde la escuela se destaca el valor formativo de estas experiencias y de su "contagio" a los más jóvenes.
A lo largo del año, alrededor de 300 estudiantes de la EIS participaron de las distintas instancias de estas olimpíadas. Quienes ahora viajan son los que lograron clasificar a la etapa nacional, de acuerdo con las condiciones que establece cada certamen.
"Participar en una olimpíada implica un esfuerzo extra, tanto para los estudiantes como para los docentes que los acompañan: un tiempo de estudio y preparación que se suma a las exigencias habituales del cursado. Ese compromiso tiene un valor formativo, ya que permite reforzar y profundizar los contenidos trabajados en clase, abordar temas nuevos y desarrollar el razonamiento a partir de la resolución de problemas", sostuvieron desde la escuela.
"Además, propicia el trabajo en grupo con docentes y compañeros en un ámbito diferente al del aula, donde se comparten materiales, se discuten ideas y se construye conocimiento en conjunto", agregaron.
Un ejemplo que contagia
Uno de los aspectos más valiosos de estas experiencias es el efecto que generan en el resto de la comunidad escolar. Cada año, estudiantes más jóvenes, o que en ediciones anteriores no se animaron, ven a sus compañeras y compañeros prepararse, viajar y representar a la escuela, y a partir de ese ejemplo deciden sumarse en los años siguientes. Varios de quienes hoy llegan a instancias nacionales comenzaron así, y muchos repiten la experiencia año tras año, incluso en más de una disciplina.
Un ejemplo de ese recorrido es Santiago Riera, quien como estudiante de la EIS obtuvo medalla de oro en la Olimpíada Argentina de Física y hoy acompaña, como docente, a quienes participan de esa misma olimpíada.
Olimpíada Argentina de Química (OAQ)
Del 3 al 6 de noviembre, en Villa Giardino, Córdoba, participarán Sofía Oggier, Sofía Wisniewski, Angelina Gioria, Mía Paviotti, Paulina Bessone, Ana Lucía González, Rocío Cardoso, Francisco Díaz Nicola, Mateo Robello y Santiago Affonso. La preparación y el acompañamiento están a cargo de los docentes Iván Flores, Natalia Suárez e Ivana Rivas.
Olimpíada Matemática Argentina (OMA)
El certamen regional reunió a 106 estudiantes de Santa Fe y distintas localidades de la región, de los cuales 16 lograron clasificar a la instancia nacional. De esos 16 clasificados, 13 pertenecen a escuelas de la ciudad de Santa Fe y, entre ellos, 10 son estudiantes de la EIS, un resultado especialmente significativo para nuestra institución.
Juan Caceres Bobadilla, Iñaki Urteaga, Lisandro Urteaga, Antonella Snyder, Fabrizio Armieri, Sofía Oggier, Matías Nocioni, Lorenzo Fertonani, Jano Ochoa Qüesta y Micaela Bonazola viajarán a La Falda, Córdoba, donde del 15 al 19 de noviembre se desarrollará la instancia nacional. Las docentes María Eugenia Maumary, Melisa Mazzaro, Dulce Gottig y Florencia Valverde están a cargo de la actividad.
Olimpíada Argentina de Física (OAF)
En el marco de la 36° edición de la OAF, que en esta instancia se desarrollará en modalidad virtual y con fecha a confirmar, representarán a la escuela Matías Fabbro, Rafael Agustín Malisani, Santino Doffo e Iñaki Urteaga. En tanto, Yazmín Acosta y Angelina Galeota integran el equipo de la Provincia de Santa Fe en los Juegos de Olimpíadas de Física que se realizan durante el transcurso de la competencia. Los docentes responsables son Fabricio Castillo, Lucena Avaro y Santiago Riera.
Olimpíada Informática Argentina (OIA)
Sofía Oggier representará a la EIS en la instancia nacional que se realizará el 26 y 27 de noviembre en San Martín, provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de los docentes Gustavo Sbodio y Martín Passadore.
Olimpíada Argentina de Biología (OAB)
Sol Hernán Arce, Sofía Travieso y Lautaro Márquez participarán de la instancia nacional que tendrá lugar el 16 y 17 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba. Las docentes Cynthia Werbuk, Soledad Capello y Paola D’Imperio acompañan su preparación.
Un esfuerzo compartido
Para costear los viajes a las distintas olimpíadas, estudiantes, familias y escuela llevan adelante diversas acciones para reunir fondos. El equipo de olimpíadas organizó un bufet durante la Noche de los Museos, que tuvo muy buenos resultados, mientras que los propios estudiantes impulsan ventas de alfajores y rifas.
Además, a partir de un trabajo conjunto entre el Área de Comunicación de la EIS y la Dirección de Comunicación Institucional y Diseño de la UNL, se diseñó una remera institucional que lucirán todos los estudiantes participantes. La prenda cuenta con el patrocinio de los sponsors.
La Olimpíada Matemática Argentina es organizada por la Fundación Olimpíada Matemática Argentina (FOMA) y no cuenta con aportes del Estado, por lo que la participación de cada estudiante implica una importante erogación en transporte, alojamiento y comidas. Por este motivo, desde la escuela se invita a instituciones, empresas y particulares que deseen apoyar a estos estudiantes a comunicarse con la Fundación Escuela Industrial Superior (www.feis.org.ar) para realizar donaciones en favor de su participación.