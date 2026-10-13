Reflexiones sobre IA y educación

Catherine L’Ecuyer: “Si la máquina sustituye al pensamiento crítico, el alumno se vuelve pasivo”

La doctora en Educación y Psicología advierte, desde España, sobre los riesgos de delegar el aprendizaje en la inteligencia artificial y sostiene que escuchar a un docente también puede ser una forma activa de descubrir y comprender. Defiende el vínculo humano como condición indispensable de una educación personalizada.