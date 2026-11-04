Senado abre el debate

El Gobierno suspende más pensiones por invalidez laboral mientras negocia una ley de Discapacidad

Salud formalizó una segunda tanda de recortes que eleva a 26.141 las prestaciones alcanzadas en una semana. Además, se intimará a otros 7.008 beneficiarios por incompatibilidades. Este martes, el oficialismo busca dictaminar una norma para el sector, cuando todavía persisten cuestionamientos sobre las auditorías anteriores.