El encargado de la vocería presidencial, Adrián Ravier, se refirió en su conferencia de prensa de este martes acerca de qué podría pasar en materia de salvatajes para nuestro país -a poco de ingresar en el año electoral- en el contexto de una posible derrota de los republicanos en las elecciones de medio término en los Estados Unidos.
El gobierno nacional aseguró que Argentina está preparada para cualquier resultado electoral en EE.UU
El representante de Milei ante la prensa acreditada en Balcarce 50, dijo en conferencia de prensa que la administración libertaria tiene solidez macroeconómica para enfrentar cualquier escenario posible en los comicios estadounidenses
“Lo importante aquí es lo que estamos haciendo en Argentina para darnos una solidez macroeconómica, que no nos lleve a escenarios críticos, como ha ocurrido en otros momentos”, expresó el funcionario.
Luego agregó que, “con todo lo que hace Luis Caputo como ministro de Economía; todo lo que hace el Banco Central; todo lo que hace la Secretaría de Finanzas con el plan financiero que nosotros presentamos, estamos garantizando que durante 2026 y 2027 todas las necesidades de fondos para cubrir los pagos de intereses de deuda y demás, están cubiertos, y eso es una garantía de que Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente”, afirmó.
Crecimiento pese a la incertidumbre global
En línea con despejar dudas sobre la falta de divisas a la hora de cubrir vencimientos y mantener previsibilidad financiera, el portavoz del Ejecutivo Nacional manifestó que, “la compra de reservas en el Banco Central; el ver reducido prácticamente a la totalidad los pasivos remunerados; el equilibrio fiscal que se ha sostenido mes tras mes a lo largo de todo este tiempo, nos permite hoy pararnos ante una situación difícil por la incertidumbre global y seguir mostrando solidez macroeconómica”.
Al mismo tiempo Ravier opinó: “Yo creo que esta es la base de una estabilidad que se extienda en el tiempo. No quita esto que lo que pasa en el mundo, la incertidumbre global, lo que pasa en medio oriente, lo que pasa con el petróleo, las subas en las tasas de interés le hayan afectado a la región y también a la Argentina, y esto se visualiza en una suba del Riesgo País o en una tasa de crecimiento menor. Creo que los analistas en general coinciden que el 2026 va a ser un año de crecimiento, más allá de un trimestre o dos negativos, que todavía no está claro, hay que esperar los datos”, aseveró.
“El crecimiento de 2026 está garantizado y creo que ese es el punto fundamental. En otros contextos donde hubiéramos tenido el barril criollo y no hubiéramos tenido el superávit energético y no hubiéramos tenido las exportaciones, el dinamismo exportador que tenemos hoy, teniendo que importar petróleo a estos precios; teniendo que enfrentar toda esta coyuntura con déficit fiscal; emitiendo moneda y demás, tendríamos una situación muy grave. Gracias a la gestión que se ha tenido en los últimos tres años, hoy estamos ordenados, hoy nos paramos de pie ante vientos que soplan fuertes y no nos pueden tumbar, y creo que eso es lo importante”, aseguró Ravier.
Elecciones en EE.UU
En referencia a los comicios legislativos en Norteamérica, el vocero de Milei expuso que “no está claro (si el Partido Republicano) va a poder sostener el Senado. Entiendo que sí, pero habrá que ver el resultado”, mencionó.
También advirtió que, “estamos atentos a lo que pase. Por supuesto, el presidente Milei tiene una muy buena relación, como todos sabemos, con Donald Trump, también con Marco Rubio, y por supuesto estamos interesados en la elección que va a ocurrir en los Estados Unidos. Pero realmente hemos hecho todo en materia macroeconómica para que la solidez macro no dependa de una elección legislativa en los EEUU. Dicho eso, nuestra relación con los Estados Unidos no depende de una elección legislativa, no depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros nos alineamos estratégicamente con los Estados Unidos como parte de nuestra política de Estado también”, refrendó.
Suba del Riesgo País
En otro tramo de la rueda de prensa con los acreditados en Casa Rosada, Ravier fue consultado en torno al incremento del índice que mide el JP Morgan, y acerca de por qué en la Argentina está por arriba de los países de la región. “Es algo que el presidente Javier Milei lo ha explicado con este tema del beta, el nivel de riesgo que significa un país como Argentina que ha acumulado durante décadas muchos defaults, mucho más de lo que a nosotros nos gustaría, muchas situaciones graves de crisis cambiarias y demás, de desequilibrios fiscales y demás”, respondió.
Y acto seguido añadió que, “todo lo que hacemos en este Gobierno es para no caer en esto. Ahora, el beta agresivo que tenemos hace que cuando hay shocks globales que impactan en la región a la Argentina le impactan un poco más. Para nosotros esto es algo transitorio. El esfuerzo que ha hecho Argentina para dar seguridad jurídica a todos los que trabajan y contratan en Argentina es enorme y vamos a seguir en esa línea”, garantizó. Poniendo el foco en el futuro y con marcado optimismo, el Secretario de Vocería Presidencial declaró: “Si nosotros hacemos las cosas bien, independientemente de un shock transitorio como este, creemos que el Riesgo País va a seguir descendiendo y vamos a estar en niveles más parecidos a nuestros vecinos, para lo cual hay que trabajar mucho. De nuevo: no somos ajenos a los niveles de inflación que todavía tenemos, que son elevados. No somos ajenos a los niveles de pobreza que todavía tenemos, que son elevados. Pero sí podemos decir con orgullo que la tasa de inflación ha bajado fuertemente, que la tasa de pobreza ha bajado fuertemente, que el Riesgo País, que estaba en más de 2500 puntos, ha bajado fuertemente”, recordó.
Y Reconoció: “Si bien hay una suba transitoria que observamos con atención, es muy importante todo lo que venimos haciendo para que esto sea superado sin problemas para la gente. Por ahora, por suerte, que suba el Riesgo País no lo vemos como algo que esté alterando a la gente de a pie. Es algo que nos preocupa en el mundo financiero, que nos preocupa en relación con las colocaciones que hay que hacer financieras, pero estamos trabajando desde el día uno para este tipo de cosas, para que no alteren la vida de la gente”, señaló.
Reservas del Banco Central frente a una derrota de Trump
Al final de la exposición sobre este tema ante los periodistas que trabajan en Balcarce 50, el portavoz presidencial comentó: “Hemos hecho todo en materia macroeconómica y en materia de microfinanzas para tratar de enfrentar este tipo de situaciones. Hemos acumulado más de 15 mil millones de dólares en reservas; tenemos un swap chino de 20.000 millones de dólares; tenemos una posibilidad de colocar futuros por otros 15 mil millones de dólares o un poco más, y seguimos trabajando. Esto hace que, incluso en ese escenario hipotético (de un triunfo demócrata en EEUU), la Argentina tenga alternativas de financiamiento para lo que se requiera en relación a escenarios hipotéticos. Realmente estamos tranquilos con todo lo realizado y seguimos trabajando para que no haya situaciones que compliquen al hombre de a pie. Seguimos dándole estabilidad a los argentinos”, ratificó.