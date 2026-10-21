Sesión en Diputados

Oficialismo y oposición acordaron votar conjuntamente una nueva ley de Discapacidad

El temario se inició con la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se aprobaron las leyes de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. El proyecto sobre morosidad podría caerse.