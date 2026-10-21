Los diputados nacionales argentinos protagonizan una mega sesión este miércoles 21 de octubre de 2026; el oficialismo de La Libertad Avanza busca avanzar con una agenda legislativa amplia y, al mismo tiempo, reunir apoyos para frenar iniciativas opositoras contra el Gobierno de Javier Milei.
Oficialismo y oposición acordaron votar conjuntamente una nueva ley de Discapacidad
El temario se inició con la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se aprobaron las leyes de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural. El proyecto sobre morosidad podría caerse.
El temario incluye proyectos sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley de Tierras, emergencia en discapacidad, endeudamiento familiar, vandalismo rural y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, entre otros asuntos.
La cantidad y la complejidad de los temas anticipan un debate maratónico, que podría extenderse hasta la madrugada del jueves, en medio de negociaciones con bloques aliados y sectores dialoguistas.
Acuerdo por la ley de discapacidad
Juan Marino confirmó que Unión por la Patria aceptó adherir al proyecto que el oficialismo había cerrado con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, ya que la oposición no tenía los votos para pelear por la prórroga de la emergencia y mal que mal, el dictamen de mayoría daba respuesta a la gran mayoría de las demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
"Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones", relató el diputado opositor acerca del giro brusco en la postura de Unión por la Patria.
Durante su exposición, el legislador de UxP ponderó la lucha del colectivo de discapacidad que "logró, en su momento, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad" y luego voltear el veto, además de "obtener fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir la ley".
Cuestionamientos al Gobierno nacional
"Al día de hoy, las organizaciones siguen luchando para que Milei cumpla la ley", e identificó el incumplimiento de la ley como la causa principal de la "situación crítica" del sector.
"Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia", enfatizó.
Precisó que "hay 324.303 personas que esperan que el Poder Ejecutivo resuelva su pedido de pensión y no tienen respuesta" y que "solo a 8.000 les dieron el alta".
"Tienen que cumplir la ley para que se supere la emergencia. También se tiene que actualizar el nomenclador de las prestaciones. El presupuesto incluye un recorte del 13,9 % para Incluir Salud. Eso no puede ser así. Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia", advirtió Marino.