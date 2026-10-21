A las 12.24 y con 3 legisladores más que el quórum necesario (129), el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem dio comienzo a la sesión especial pedida por el oficialismo en cabeza del cordobés Gabriel Bornoroni. En el temario figuran la emergencia en Discapacidad, endeudamiento, Ley de Tierras, trazabilidad de medicamentos peligros, entre otros temas.
Discapacidad, deudores y Ley de Tierras:Diputados sesiona desde este mediodía
Se trata de la convocatoria especial pedida por el oficialismo. Se anticipa una larga jornada de intercambios, discusiones caldeadas y final abierto.
También figura una modificación del Código Penal en materia de vandalismo rural. Como es de práctica, antes de sumergirse en los temas acordados en labor parlamentaria, hay espacio para homenajes, cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento.
En ese contexto, Pablo Juliano (Provincias Unidas-Buenos Aires) abrió la lista de oradores para pedir que se materialice otra modificación al Código para que los delitos por abuso sexual cometidos contra niños, niñas y adolescentes sean imprescriptibles.
Sobre el tema, que se funda en la llamada Ley Segovia, hay varios proyectos. El legislador pidió expresamente que el tema se incorpore a la sesión de este miércoles, pero sin los apoyos necesarios, quedó para ser tratado en comisión, “con compromiso para convocar la semana que viene”.
El segundo pedido llegó de Vanesa Siley (UxP-Buenos Aires), para pedir la derogación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) cuya vigencia fue prorrogada para el 1° de diciembre, pero tampoco prosperó.
En el día en que vence la emergencia en pediatría (conocida como ley Garrahan), Pablo Yedlin (UxP-Tucumán), médico, pidió por una prórroga de la ley, y por la restitución del Programa Remediar que garantizaba la provisión de medicación a las 24 jurisdicciones del país.
La respuesta del oficialismo llegó desde Silvana Giudici (LLA-CABA) que rechazó que el hospital esté en emergencia y dejó la pelota en cancha de la oposición.
Apenas pasada media hora del inicio de la sesión, ya se anticipaba un clima caldeado que, se descuenta, se sostendrá durante todo el día. Y la noche, si se cumplen los pronósticos.