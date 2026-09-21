Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad y abrió una nueva etapa de definición dentro del Ministerio de Salud, que deberá resolver quién quedará al frente del área.
Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría Nacional de Discapacidad
El funcionario dejó el cargo por “razones estrictamente personales”. El Ministerio de Salud todavía no informó quién lo reemplazará al frente del área.
En una nota dirigida al ministro Mario Lugones, Vilches comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”.
Todavía no hay sucesor
Hasta el momento, el Gobierno no informó oficialmente quién asumirá la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.
La salida se produce en momentos en que el área mantiene una agenda activa vinculada con prestaciones, pensiones, accesibilidad y la implementación de políticas que requieren coordinación con distintas dependencias estatales.
Vilches había sido designado formalmente como secretario nacional de Discapacidad el 23 de enero de 2026. Antes había encabezado la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Una política que excede a Salud
La Secretaría depende actualmente del Ministerio de Salud, aunque la política de discapacidad comprende además cuestiones vinculadas con educación, empleo, transporte, protección social, accesibilidad y autonomía.
Ese carácter transversal obliga al área a mantener una articulación permanente con distintos organismos del Estado y con el Congreso.
A comienzos de septiembre, Vilches había participado de una reunión informativa en la Cámara de Diputados para exponer sobre las medidas impulsadas por el Gobierno en materia de discapacidad.
Las últimas semanas de gestión
Durante esa presentación, el funcionario había detallado acciones vinculadas con las prestaciones, la actualización del nomenclador, el sistema de pensiones y los mecanismos de control del área.
La renuncia se conoció además en medio de la discusión política por el Presupuesto 2027 y por el alcance de la legislación de emergencia en discapacidad, uno de los puntos que generó diferencias dentro del oficialismo y con bloques aliados.
Mientras continúa esa discusión, el Ministerio de Salud deberá definir quién reemplazará a Vilches y asumirá la conducción de la Secretaría.