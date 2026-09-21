Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo para justificar la evolución de su patrimonio entre diciembre de 2023 y junio de 2026, en la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Adorni respondió ante la Justicia cómo financió sus bienes, viajes y operaciones en dólares
El exjefe de Gabinete contestó 20 puntos planteados por el fiscal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Su defensa sostuvo que los fondos tienen respaldo documental.
El escrito respondió un cuestionario de 20 puntos elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El expediente está a cargo del juez Ariel Lijo y el plazo para entregar las explicaciones vencía este martes 22 de septiembre.
“Sustento razonable y verificable”
La defensa, encabezada por el abogado Matías Ledesma, afirmó que la evolución patrimonial del exfuncionario encuentra “sustento razonable y verificable” en documentación contable y técnica.
El planteo sostiene que no existió un enriquecimiento sin explicación y acompaña documentación sobre ahorros, operaciones inmobiliarias, movimientos bancarios, criptomonedas y gastos familiares. Esa posición deberá ahora ser evaluada por la Fiscalía.
La investigación había señalado una diferencia cercana a $43 millones entre ingresos comprobados y gastos del grupo familiar, además de erogaciones en dólares vinculadas con inmuebles, refacciones, viajes y otros consumos.
Los dólares declarados
Uno de los puntos centrales fue el origen de US565.000,US513.000 y US$388.961,52 que aparecieron en distintas declaraciones juradas rectificativas.
La defensa vinculó parte de esos fondos con ahorros y con operaciones previas de criptomonedas. Afirmó que Adorni operaba con Bitcoin desde 2014, antes de abrir cuentas en plataformas reguladas como Binance, Buenbit y Lemon.
Según el escrito, ocho direcciones de Bitcoin analizadas registran movimientos entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La defensa señaló que durante esos años muchas operaciones se hacían entre particulares y sin mecanismos de identificación equivalentes a los actuales.
La casa de Indio Cuá
Pollicita también pidió explicaciones sobre la compra del lote 380 del country Indio Cuá, valuado en US$120.000.
Adorni sostuvo que US100.000provinierondeunpréstamocongarantíahipotecariasobreotroinmuebleyquelosUS20.000 restantes fueron abonados con dinero en efectivo bajo custodia de su esposa, Bettina Angeletti.
Otro punto sensible fueron las refacciones. La pesquisa había puesto bajo análisis un supuesto pago de US$245.000 al contratista Matías Tabar. La defensa negó que las erogaciones hubieran alcanzado ese monto y atribuyó las diferencias a errores en recibos y presupuestos.
El Jeep y otro departamento
Sobre la adquisición de un Jeep Compass, la presentación indicó que se realizó mediante una permuta por un Renault Captur comprado por el matrimonio en 2021.
La defensa sostuvo que hubo además dos transferencias de $1 millón cada una y un pago con tarjeta en seis cuotas de $200.000, movimientos que, según afirmó, están respaldados por registros bancarios.
También explicó que los US$30.000 abonados en efectivo por un inmueble de la calle Miró 550 provinieron de ahorros en dólares previamente declarados.
Préstamos familiares y pagos de terceros
Otro requerimiento apuntó a préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo. La defensa argumentó que ambos mutuos eran válidos entre particulares y habían sido incluidos en declaraciones impositivas.
También justificó operaciones realizadas mediante terceros al sostener que se trató de una modalidad utilizada para gestionar pagos domésticos y laborales, con posteriores reintegros.
La Fiscalía había convocado a declarar a personas vinculadas con algunas de esas transferencias para reconstruir el origen y destino del dinero.
Ingresos, gastos y movimientos financieros
Adorni declaró ingresos exentos o no alcanzados por Ganancias por $28,1 millones en 2023, $148,6 millones en 2024 y $270,7 millones en 2025.
Según su defensa, esas cifras incluyen diferencias de cambio sobre dólares, rendimientos financieros, resultados vinculados con criptoactivos y la operación de permuta del vehículo.
La presentación también sostiene que los gastos familiares, viajes, cuotas escolares, alquileres y consumos pueden ser conciliados con ingresos declarados y ahorros anteriores.
Qué puede ocurrir ahora
Pollicita deberá analizar las respuestas y la documentación acompañada antes de definir los próximos pasos de la investigación.
Si considera insuficientes las explicaciones, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas de prueba y eventualmente hacia un pedido de indagatoria. Por ahora, Adorni continúa investigado y no existe una resolución judicial sobre el fondo de las acusaciones.