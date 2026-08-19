José Luis Espert amplió este miércoles su declaración indagatoria ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, en la investigación por presunto lavado de activos vinculada con una transferencia de US$ 200.000 recibida en enero de 2020.
Espert volvió a declarar y pidió cerrar la causa por los US$ 200.000 vinculados a Fred Machado
El exdiputado presentó un escrito de 65 páginas, reclamó su sobreseimiento y sostuvo que el giro correspondió a un contrato de consultoría documentado desde 2019.
El exdiputado presentó un descargo de 65 páginas acompañado por documentación y solicitó su sobreseimiento. Como alternativa, pidió que se dicte la falta de mérito y propuso nuevas medidas de prueba ante organismos nacionales y extranjeros.
La defensa del contrato
Espert sostiene que el dinero correspondió a un contrato de consultoría firmado en 2019 y rechaza la hipótesis de que ese acuerdo haya sido confeccionado para justificar fondos de origen ilícito.
Como respaldo mencionó una firma certificada ante escribano, una apostilla internacional, correos electrónicos incorporados mediante peritajes y declaraciones de tres testigos que, según su planteo, corroboraron la existencia previa del vínculo contractual.
“Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos”, escribió además en sus redes sociales luego de presentarse ante la Justicia, donde volvió a defender la legalidad de la operación.
El origen de los US$ 200.000
La investigación se concentra en una transferencia recibida por Espert desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una compañía vinculada con Federico “Fred” Machado y mencionada en investigaciones judiciales desarrolladas en Estados Unidos.
Espert cuestionó que la acusación dé por probado que ese giro específico proviniera de una actividad delictiva. “Sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”, argumentó en su presentación.
Machado se declaró culpable este año en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, después de haber sido extraditado desde la Argentina.
Los movimientos bajo análisis
La Fiscalía también investiga qué ocurrió con los fondos después de que ingresaran en la cuenta estadounidense de Espert. Entre las operaciones bajo análisis aparecen la compra de vehículos, transferencias hacia la Argentina y una inversión inmobiliaria en la costa.
La imputación incluyó además a Varianza S.A., sociedad vinculada con Espert y su esposa. El economista sostuvo que la empresa estaba formalmente registrada, tenía domicilio legal en su vivienda y había declarado sueldos y operaciones ante el organismo fiscal.
También reconoció que existieron cuestiones tributarias vinculadas con el ingreso del dinero, pero afirmó que fueron errores administrativos corregidos mediante declaraciones rectificativas y el pago correspondiente.
“Ni un dólar volvió a Machado”
Otro argumento de la defensa apunta al destino final de los US$ 200.000. Espert sostuvo que ninguna parte del dinero regresó a Machado y que las operaciones posteriores fueron realizadas a su propio nombre y mediante canales bancarios.
“¿Y saben cuánta plata volvió a Machado? Cero. Ni un dólar”, planteó. También cuestionó que una supuesta maniobra de ocultamiento incluyera escrituras, apostillas, transferencias bancarias y documentación registral.
La causa había avanzado en junio con la citación a indagatoria ordenada por Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Espert ya había declarado en julio, cuando también presentó documentación y rechazó haber cometido lavado de activos.
El vínculo con Machado
El vínculo entre ambos había tomado relevancia pública durante la campaña legislativa de 2025. Espert reconoció entonces haber recibido los US$ 200.000, aunque sostuvo que correspondían a una consultoría privada y no a financiamiento electoral.
La relación también quedó bajo análisis por los vuelos que Espert realizó durante su campaña presidencial de 2019 en aeronaves vinculadas con Machado. Esa situación tramita en otro expediente judicial.
Ahora, con la ampliación de la indagatoria y el pedido de sobreseimiento, Mirabelli deberá analizar la documentación incorporada y las nuevas medidas solicitadas antes de resolver la situación procesal del exlegislador.