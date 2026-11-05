Dictamen

Discapacidad: la urgencia por sancionar la nueva ley se impone en el Senado

El plenario respaldó la iniciativa aprobada por Diputados. El temor a que venza la Emergencia allanó el consenso, pero deudas a prestadores, recortes en pensiones y omisiones en el Presupuesto dejan planteos abiertos.