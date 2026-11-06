Entrevista con Pablo Farías

“Cifras ínfimas en infraestructura”: un capítulo del Presupuesto nacional que preocupa a Santa Fe

El diputado nacional vinculó ese dato a la producción y a lo que aporta la provincia a las arcas del gobierno central. El riesgo por el bajo mantenimiento de las rutas. Los otros temas en discusión antes de que termine noviembre.