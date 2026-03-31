Este martes 31 de marzo, Vialidad Nacional informó el corte total de la Ruta Nacional 34 en el tramo comprendido entre Lehmann y el cruce con la Ruta Provincial 13, a la altura de Ataliva, en el departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe.
Se desmoronó una alcantarilla de la Ruta Nacional 34 y está totalmente cortada: cómo son los desvíos
La circulación permanece cerrada en el Km 238 por reparación de una alcantarilla. Hay desvíos señalizados y piden evitar la zona.
La interrupción se debe a trabajos de reparación en una alcantarilla dañada ubicada en el kilómetro 238, lo que obligó a suspender completamente la circulación vehicular en ese sector.
Según el parte oficial actualizado a las 16:00 de este martes 31 de marzo, las tareas tienen como objetivo habilitar en una primera etapa el paso para tránsito liviano, mientras que en los próximos días se ejecutarán obras más profundas para restablecer la circulación total.
Desde el organismo nacional indicaron que la intervención es prioritaria para garantizar la seguridad vial y evitar mayores inconvenientes estructurales en la traza.
Desvíos habilitados
Los desvíos están siendo coordinados por la concesionaria junto a fuerzas de seguridad provinciales:
- Km 235: desvío por RP 81S hacia Nueva Lehmann
- Km 246: desvío cercano al cruce con RP 13
Además, se sugieren alternativas utilizadas por conductores de la región:
- Camino que sale desde el autódromo “Ciudad de Rafaela” hacia la RP 13, con salida en Ataliva
- Trayecto desde el autódromo hacia Lehmann, luego Nueva Lehmann y conexión con RP 13 rumbo a Sunchales
Vialidad Nacional solicitó evitar la zona y planificar rutas alternativas, especialmente para transporte de carga, debido a la interrupción total del tránsito. Se recomienda circular con precaución en los caminos secundarios y respetar la señalización dispuesta en los desvíos.