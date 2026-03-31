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En Vivo Martes 31 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región. Crédito: Flavio Raina.El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región. Crédito: Flavio Raina.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:04 / Mar. 31.03.2026

Santa Fe: desvíos de colectivos por bacheo

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza Urquiza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)

Líneas 8 - 16 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Urquiza – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Zona Afectada: Urquiza entre Av. J.J.Paso y Pietranera (7.00-12.00 hs.)

Línea 8 (Ida): de recorrido por calle Entre Ríos – Saavedra - Pietranera - Tarragona a recorrido habitual.

06:52 / Mar. 31.03.2026

Cortes en Santa Fe

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

4 de enero Enero calle Jujuy y Uruguay

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero (08.00 - 17.00 hs)

Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero (08:00 -17:00 hs)

Urquiza entre Av. J.J.Paso y Pietranera (7.00-12.00 hs.)

Reducción de calzada:

Primera Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

06:50 / Mar. 31.03.2026

Choque en el KM 114 de la Autopista Santa Fe-Rosario altura Coronda

KM 114, altura de Coronda, en sentido a Rosario. A raíz de un siniestro vial de alcance entre dos vehículos, el carril lento se encuentra obstruido. Se solicita respetar balizamiento y circular con precaución.

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