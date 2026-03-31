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Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

La temperatura mínima fue de 24º y la máxima sería de 29°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan precipitaciones durante la jornada.

Sigue el calor en la ciudad. Crédito: Fernando Nicola.Sigue el calor en la ciudad. Crédito: Fernando Nicola.
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Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones en la jornada.

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El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 29º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1008.4 hPa, viento norte a 10 km/h y visibilidad de 10 km.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Las nubes estuvieron varios días. El inicio del invierno nos deja diferentes postales. Luego de varios días nublados volvió a aparecer el sol.No rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

  • El miércoles se esperan chaparrones durante todo el día. La mínima será de 22º y la máxima de 30º.
  • Para el jueves se esperan chaparrones por la mañana y cielo mayormente nublado durante tarde. La mínima será de 21° y la máxima de 29°.
  • Finalmente, el viernes se espera un cielo mayormente nublado durante todo el día. La mínima será de 20º y la máxima de 29º.
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