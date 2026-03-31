Qué dice el pronóstico del tiempo este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima fue de 24º y la máxima sería de 29°. El Servicio Meteorológico Nacional indica en su previsión que no se esperan precipitaciones durante la jornada.
Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo ligeramente nublado a primera hora de la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En base al último pronóstico de lluvias para este día, no se esperan precipitaciones en la jornada.
El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 24° y la máxima sería de 29º, bajando a 24° en horas de la noche.
Aproximadamente a las 7 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1008.4 hPa, viento norte a 10 km/h y visibilidad de 10 km.
Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas fuertes o calor extremo en el departamento La Capital.